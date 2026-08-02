WhatsApp анонсировал четыре новые функции Сегодня 07:21 — Технологии&Авто

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WhatsApp анонсировал четыре новые функции, которыми уже сейчас могут воспользоваться пользователи Android и iOS.

Об этом пишет LifeHacker.

WhatsApp наконец-то работает в CarPlay и Android Auto так, как и должен

Цель CarPlay и Android Auto — обеспечение использования приложений смартфона безопасным при управлении автомобилем. Не следует писать сообщения за рулем, но если вы можете прослушать сообщение и ответить на них голосом, не отвлекаясь от дороги, это выигрыш для всех.

К сожалению, предыдущий опыт использования WhatsApp в автомобиле не был таким: вы могли только отправлять новые сообщения и совершать звонки через WhatsApp, и это делало приложение значительно более ограниченным по сравнению с другими автомобильными сервисами для общения.

По словам WhatsApp, сейчас это поменялось. Последнее обновление полностью перерабатывает работу приложения, наконец позволяя прослушивать сообщения и отвечать на них.

Кроме того, вы можете просматривать историю вызовов, чтобы проверить, не пропустили ли вы звонок от кого-то.

Также стал доступным список избранных контактов, который должен упростить быстрое начало звонков и переписку с друзьями и родными, с которыми вы чаще всего общаетесь.

WhatsApp получил улучшенную работу по PDF в веб-версии и на компьютерах

С этим обновлением теперь можно открывать файлы PDF непосредственно в WhatsApp в веб-версии или настольном приложении, не загружая их предварительно.

Более того, после открытия такие PDF можно редактировать, в частности, выделять текст и добавлять примечания, не выходя из приложения.

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WhatsApp сообщает, что просмотр и редактирование этих PDF осуществляется с помощью Adobe Acrobat, что позволяет сервису конкурировать с другими легкими и бесплатными программами для работы с PDF.

Делиться треками из Apple Music и Spotify можно непосредственно в WhatsApp

Если вы слушаете песню, которая вам очень нравится в Apple Music или Spotify, вы уже можете поделиться ею во многих социальных сетях, и теперь к ним присоединился WhatsApp.

Компания сообщает, что теперь можно публиковать треки с этих музыкальных сервисов в своем WhatsApp Status, что, вероятно, позволит вашим друзьям и родным открыть эту композицию в Apple Music или Spotify.

Создать аккаунт WhatsApp теперь можно прямо с iPad

На это ушло некоторое время, но WhatsApp наконец-то получил приложение для iPad в мае 2025 года.

Теперь, спустя более года, WhatsApp позволяет пользователям создавать аккаунт непосредственно в приложении на iPad, без необходимости привязывать его к номеру телефона.

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Если вы или кто-то из ваших знакомых использует iPad в качестве основного устройства, это нововведение должно стать хорошей новостью.

WhatsApp становится более универсальным: что означают новые изменения

Текущее обновление также показывает изменение стратегии развития WhatsApp.

Если раньше большинство новых функций касалось исключительно обмена сообщениями, то теперь Meta все активнее превращает мессенджер в кроссплатформенный сервис, который все равно удобно использовать на смартфонах, планшетах, компьютерах и даже в автомобилях.

Компания прямо заявляет, что стремится сделать WhatsApp природной частью повседневной цифровой жизни независимо от устройства.

Совокупность всех четырех новых функций свидетельствует о том, что Meta все больше делает ставку не на отдельные обновления, а на постепенное расширение экосистемы WhatsApp.

Вместо добавления новых способов общения компания интегрирует мессенджер с другими сервисами и платформами — от музыкальных приложений и работы с документами до автомобильных информационно-развлекательных систем, что позволяет пользователям реже переключаться между разными программами.

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