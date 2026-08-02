WhatsApp анонсировал четыре новые функции

WhatsApp наконец-то работает в CarPlay и Android Auto так, как и должен
Цель CarPlay и Android Auto — обеспечение использования приложений смартфона безопасным при управлении автомобилем. Не следует писать сообщения за рулем, но если вы можете прослушать сообщение и ответить на них голосом, не отвлекаясь от дороги, это выигрыш для всех.
К сожалению, предыдущий опыт использования WhatsApp в автомобиле не был таким: вы могли только отправлять новые сообщения и совершать звонки через WhatsApp, и это делало приложение значительно более ограниченным по сравнению с другими автомобильными сервисами для общения.
WhatsApp сообщает, что просмотр и редактирование этих PDF осуществляется с помощью Adobe Acrobat, что позволяет сервису конкурировать с другими легкими и бесплатными программами для работы с PDF.
Делиться треками из Apple Music и Spotify можно непосредственно в WhatsApp
Если вы слушаете песню, которая вам очень нравится в Apple Music или Spotify, вы уже можете поделиться ею во многих социальных сетях, и теперь к ним присоединился WhatsApp.
Компания сообщает, что теперь можно публиковать треки с этих музыкальных сервисов в своем WhatsApp Status, что, вероятно, позволит вашим друзьям и родным открыть эту композицию в Apple Music или Spotify.
Создать аккаунт WhatsApp теперь можно прямо с iPad
На это ушло некоторое время, но WhatsApp наконец-то получил приложение для iPad в мае 2025 года.
Теперь, спустя более года, WhatsApp позволяет пользователям создавать аккаунт непосредственно в приложении на iPad, без необходимости привязывать его к номеру телефона.
Если вы или кто-то из ваших знакомых использует iPad в качестве основного устройства, это нововведение должно стать хорошей новостью.
WhatsApp становится более универсальным: что означают новые изменения
Текущее обновление также показывает изменение стратегии развития WhatsApp.
Если раньше большинство новых функций касалось исключительно обмена сообщениями, то теперь Meta все активнее превращает мессенджер в кроссплатформенный сервис, который все равно удобно использовать на смартфонах, планшетах, компьютерах и даже в автомобилях.
Компания прямо заявляет, что стремится сделать WhatsApp природной частью повседневной цифровой жизни независимо от устройства.
Совокупность всех четырех новых функций свидетельствует о том, что Meta все больше делает ставку не на отдельные обновления, а на постепенное расширение экосистемы WhatsApp.
Вместо добавления новых способов общения компания интегрирует мессенджер с другими сервисами и платформами — от музыкальных приложений и работы с документами до автомобильных информационно-развлекательных систем, что позволяет пользователям реже переключаться между разными программами.