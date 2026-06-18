0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WhatsApp тестирует функцию «самоуничтожения» сообщений после прочтения

Технологии&Авто
13
WhatsApp уже поддерживает исчезающие фото, видео и аудио
WhatsApp уже поддерживает исчезающие фото, видео и аудио
WhatsApp уже поддерживает исчезающие фото, видео и аудио, а сейчас приступил к тестированию аналогичной функции для текстовых сообщений, пишет WABetaInfo.

Как будет работать новая функция

Как видно в бета-версии iOS 26.24.10.16, доступной через TestFlight, после создания сообщения пользователи смогут выбрать новую опцию «Отправить как сообщение для разового просмотра» (Send as view once).
С ней получатель сможет открыть и прочитать сообщение только один раз, после чего оно исчезнет. Вдобавок WhatsApp будет блокировать копирование, пересылку, скриншоты или запись экрана, чтобы обеспечить режим просмотра «исключительно для адресата».
WhatsApp тестирует функцию «самоуничтожения» сообщений после прочтения
Другие программы, в частности Messenger, Instagram, Snapchat и Telegram, уже давно позволяют отправлять сообщения для одноразового просмотра, тогда как пользователям WhatsApp приходилось прибегать к обходному решению: делать скриншот текста и отправлять его как изображение, активировав одноразовый просмотр.
Неизвестно когда функцию запустят для всех, но это может произойти в ближайшее время, учитывая, что она находится на этапе активного тестирования.
По материалам:
mezha.media
Технологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems