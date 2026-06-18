WhatsApp тестирует функцию «самоуничтожения» сообщений после прочтения Сегодня 23:17 — Технологии&Авто

WhatsApp уже поддерживает исчезающие фото, видео и аудио

WhatsApp уже поддерживает исчезающие фото, видео и аудио, а сейчас приступил к тестированию аналогичной функции для текстовых сообщений, пишет WABetaInfo.

Как будет работать новая функция

Как видно в бета-версии iOS 26.24.10.16 , доступной через TestFlight, после создания сообщения пользователи смогут выбрать новую опцию «Отправить как сообщение для разового просмотра» (Send as view once).

С ней получатель сможет открыть и прочитать сообщение только один раз, после чего оно исчезнет. Вдобавок WhatsApp будет блокировать копирование, пересылку, скриншоты или запись экрана, чтобы обеспечить режим просмотра «исключительно для адресата».

Другие программы, в частности Messenger, Instagram, Snapchat и Telegram, уже давно позволяют отправлять сообщения для одноразового просмотра, тогда как пользователям WhatsApp приходилось прибегать к обходному решению: делать скриншот текста и отправлять его как изображение, активировав одноразовый просмотр.

Неизвестно когда функцию запустят для всех, но это может произойти в ближайшее время, учитывая, что она находится на этапе активного тестирования.

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