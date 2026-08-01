ТОП-10 самых экономичных авто в 2026 году (фото) Сегодня 23:04 — Технологии&Авто

Эксперты назвали Hyundai Tucson Hybrid одним из самых экономичных авто в 2026 году

Стремительное развитие автомобильных технологий в 2026 году позволило существенно снизить потребление топлива без потери мощности и комфорта. Современные гибридные системы и усовершенствованные бензиновые двигатели демонстрируют поразительную эффективность как в городском цикле, так и на скоростных трассах.

Рейтинг экономичности от SlashGear показывает , что даже просторные семейные кроссоверы теперь способны преодолевать большие расстояния на минимальном количестве топлива.

Ниже представлен детальный обзор лучших моделей 2026 года с перечисленными показателями расхода топлива, массы и мощности в привычных для украинских водителей единицах измерения.

Hyundai Tucson Hybrid

Популярный кроссовер Hyundai Tucson в базе оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем на 190 л.с. и 241 Нм, который берет около 8,4 л/100 км в комбинированном цикле.

Hyundai Tucson Hybrid

Однако гибридная версия с 1,6-литровым турбомотором и электродвигателем на 64 кВт демонстрирует лучшие результаты: общая мощность возрастает до 234 л.с. (367 Нм), а расход горючего снижается до 6,2 л/100 км (как в городе, так и на трассе).

Lexus NX 350h

Премиальный кроссовер Lexus NX 350h сохранил 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с двумя электромоторами и трансмиссией eCVT, суммарно выдающими 243 л.с. и 366 Нм.

Lexus NX 350h

С появлением переднеприводной модификации (FWD) авто сбросило около 61 кг массы (до 1789 кг) по сравнению с полноприводной версией (1851 кг), а также получило увеличенный на 1,8 см клиренс.

Благодаря этому средний расход горючего составляет 5,9 л/100 км (5,6 л в городе и 6,2 л на трассе).

Honda CR-V Sport Hybrid FWD

Компактный кроссовер Honda CR-V существенно прибавил в габаритах. Бюджетные версии получили 1,5-литровый турбодвигатель (193 л.с., 243 Нм) со средним расходом около 7,8 л/100 км, в то время как гибриды оснащены 2,0-литровым атмосферным мотором и двумя электродвигателями на 207 л.с.

Honda CR-V Sport Hybrid FWD

Лучшую топливную экономичность показывает переднеприводная версия Sport Hybrid FWD — 5,9 л/100 км в комбинированном цикле (5,5 л в городе и 6,5 л на трассе).

Форд Escape PHEV

Один из бестселлеров американского бренда весит 1760 кг и вмещает пять пассажиров.

Плагин-гибридная версия (PHEV) использует 2,5-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, и электромотор с батареей на 14,4 кВтч, выдавая суммарно 213 л.с. и 210 Нм.

Форд Escape PHEV

При движении исключительно на бензине кроссовер потребляет 5,9 л/100 км, а в гибридном режиме с использованием электроэнергии этот показатель эквивалентен 2,33 л/100 км (101 MPGe).

Toyota Crown

Седан Toyota Crown предлагает две гибридные установки: производительную Hybrid Max с 2,4-литровым турбомотором (345 л.с., расход 7,8 л/100 км) и базовую с 2,5-литровым двигателем и тремя электромоторами (239 л.с.).

Toyota Crown

Стандартный гибрид обеспечивает отличную экономию — 5,7 л/100 км в комбинированном режиме (5,6 л в городе и 5,7 л на шоссе).

Toyota Corolla Cross Hybrid

Компактный кроссовер Corolla Cross в обычной бензиновой версии с 2,0-литровым мотором (171 л.с., 205 Нм) тратит около 7,35 л/100 км.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Полноприводный гибрид с той же кубатурой выдает суммарно 199 л.с. (152 л.с. от ДВС) и потребляет в среднем всего 5,6 л/100 км (причем в городском режиме расход опускается до 5,1 л/100 км).

Kia Sportage Hybrid LX

Кроссовер Kia Sportage с обычным 2,5-литровым мотором (190 л.с., 241 Нм) потребляет от 8,4 до 9,8 л/100 км.

Гибридная модификация получила 1,6-литровый турбодвигатель с постоянным электроприводом на 235 л.с. и 367 Нм.

Kia Sportage Hybrid LX

Базовая переднеприводная версия LX Hybrid демонстрирует расход 5,6 л/100 км в смешанном цикле (5,3 л в городе и 5,7 л на трассе).

Lexus UX 300h

Модель UX 300h компактнее NX 350h: ее длина составляет 4495 мм (против 4674 мм у NX), а масса — 1567 кг.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором и электродвигателем общей мощностью 199 л.с.

Lexus UX 300h

Благодаря меньшему весу и продуманной аэродинамике, среднее потребление топлива составляет 5,47 л/100 км (5,2 л в городе и 5,7 л на трассе).

Toyota RAV4 FWD

Один из самых популярных кроссоверов в мире предлагает переднеприводные версии с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 229 л.с. (без гибридной системы).

Toyota RAV4 FWD

Благодаря глубокой модернизации чисто бензиновый RAV4 FWD демонстрирует феноменальный результат — 5,47 л/100 км в комбинированном цикле (при этом в городе потребление составляет всего 5,0 л/100 км, а на трассе — 5,88 л/100 км).

Honda Prelude

Спортивное купе Honda Prelude сочетает выразительный дизайн с практическим расходом топлива.

Автомобиль весит всего 1479 кг и оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором и двумя электромоторами общей мощностью 203 л.с. (143 л.с. от ДВС, 182 Нм).

Honda Prelude

Благодаря небольшой массе Prelude тратит всего 5,35 л/100 км в смешанном цикле (5,1 л в городе и 5,7 л на трассе).

Обозреватель По материалам:

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