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Как восстановить утраченное международное водительское удостоверение

Технологии&Авто
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Водитель за рулем авто
Водитель за рулем авто, Фото: magnific
Международное водительское удостоверение позволяет управлять транспортом более чем в 100 странах мира. В случае его потери, кражи или повреждения необходимо оформить новый документ.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как восстановить международное водительское удостоверение

Международное водительское удостоверение выдается в форме бумажной книжечки. Документ оформляется сроком на три года, но не дольше, чем действует национальное удостоверение.
Для восстановления международного удостоверения необходимо пройти ту же процедуру, что и при получении документа впервые.
Обратитесь в любой сервисный центр МВД и предоставите пакет документов:
  • заявление (заполняется непосредственно в сервисном центре МВД);
  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или специальный статус;
  • загранпаспорт;
  • национальное водительское удостоверение (оригинал);
  • матовую фотографию размером 3,5×4,5;
Чтобы получить новое международное водительское удостоверение повторно сдавать теоретический или практический экзамены не нужно.
Специалисты отмечают, что международное удостоверение действует только вместе с национальным водительским удостоверением, поэтому во время оформления обязательно нужно предъявить его оригинал.
«В случае хищения документа за границей или в Украине дополнительно рекомендуется уведомить об этом в уполномоченные органы Национальной полиции», — говорится в сообщении МВД.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине изменили правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь после окончания двухлетнего срока первого удостоверения водители будут получать документы с разным сроком действия в зависимости от категории транспортного средства.
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
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