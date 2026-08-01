Как восстановить утраченное международное водительское удостоверение Сегодня 13:17 — Технологии&Авто

Водитель за рулем авто, Фото: magnific

Международное водительское удостоверение позволяет управлять транспортом более чем в 100 странах мира. В случае его потери, кражи или повреждения необходимо оформить новый документ.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как восстановить международное водительское удостоверение

Международное водительское удостоверение выдается в форме бумажной книжечки. Документ оформляется сроком на три года, но не дольше, чем действует национальное удостоверение.

Для восстановления международного удостоверения необходимо пройти ту же процедуру, что и при получении документа впервые.

Обратитесь в любой сервисный центр МВД и предоставите пакет документов:

заявление (заполняется непосредственно в сервисном центре МВД);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или специальный статус;

загранпаспорт;

национальное водительское удостоверение (оригинал);

матовую фотографию размером 3,5×4,5;

Чтобы получить новое международное водительское удостоверение повторно сдавать теоретический или практический экзамены не нужно.

Специалисты отмечают, что международное удостоверение действует только вместе с национальным водительским удостоверением, поэтому во время оформления обязательно нужно предъявить его оригинал.

«В случае хищения документа за границей или в Украине дополнительно рекомендуется уведомить об этом в уполномоченные органы Национальной полиции», — говорится в сообщении МВД.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине изменили правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь после окончания двухлетнего срока первого удостоверения водители будут получать документы с разным сроком действия в зависимости от категории транспортного средства.

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