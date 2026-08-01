BYD показала премиальный электроседан Da Han (фото) Сегодня 07:11 — Технологии&Авто

Премиальный BYD Da Han получил батарею 102,3 кВтч и до 764 л.с. мощности

Компания BYD опубликовала первые официальные изображения нового флагманского электрического седана Da Han. Публичный дебют модели состоится в августе на автосалоне в Чэнду, а между тем BYD обещает выдающуюся автономность на уровне авто с ДВС.

Об этом пишет arenaev.

Позиционирование и дизайн

Новинку можно было бы воспринять за несколько удлиненную версию стандартного седана Han, вытесняющего традиционные представительские авто.

Однако это первый полноценный флагманский седан D-сегмента в линейке Dynasty. Модель Da Han возглавляет новую элитную линейку, которую компания BYD называет «9 Series».

Дизайнеры отказались от чрезмерных хром-акцентов прошлых лет в пользу современной чистой эстетики, которая должна излучать авторитет премиального класса.

BYD Da Han

Традиционная передняя часть автомобиля трансформировалась в сплошную светодиодную полосу дневных ходовых огней с подсвеченным логотипом Han в центре.

На нижнем бампере появились острые вертикальные воздуховоды, а над лобовым стеклом заметно выделяется выпуклость. Это лидар, используемый для работы продвинутых систем интеллектуального вождения.

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Позади широкие мускулистые крылья обрамляют зауженные стилизованные фонари «китайский узел», подчеркивающие историческое наследие бренда и визуально расширяющие колею.

Характеристики BYD Da Han

Чтобы понять масштаб Da Han, его следует сравнить с главным конкурентом. Согласно регистрационным документам, автомобиль имеет следующие габариты:

Длина: 5 256 мм;

Ширина: 1999 мм;

Высота: 1 510 мм;

Колесная база: 3130 мм.

Для сравнения, его главный внутренний соперник — созданный в сотрудничестве с Huawei седан Stelato S9 — имеет длину 5160 мм, ширину 2005 мм, высоту 1492 мм и колесную базу 3050 мм.

BYD Da Han превосходит модель Huawei почти на 100 мм между осями, что обеспечивает комфорт и пространство для ног пассажиров заднего ряда на уровне длиннобазных немецких премиальных авто.

BYD Da Han

Шасси автомобиля оснастили по премиальному стандарту:

передней двухрычажной подвеской;

задней многорычажной независимой подвеской;

системой поворота задних колес для легкой парковки;

двухкамерной пневмоподвеской DiSus-A для обеспечения комфорта.

Большие размеры подкреплены серьезной силовой установкой. Полностью электрическая полноприводная версия получила двухмоторную систему с совокупной мощностью 570 кВт (764 л.с.). Максимальная скорость заявлена ​​на уровне 270 км/ч.

BYD Da Han

Электромобиль использует LFP-батарею Blade второго поколения емкостью 102,3 кВт·ч.

По китайскому тестовому циклу CLTC самая эффективная заднеприводная версия обещает запас хода до 1008 км, в то время как другие модификации предлагают от 820 до 970 км.

Традиционно реальное движение по трассе уменьшит эту четырехзначную цифру, но психологический барьер уже преодолен. За высокую емкость батареи пришлось заплатить весом: аккумулятор весит 726 кг.

Для тех, кто не готов полностью отказаться от горючего, BYD выпустит плагин-гибридную версию (PHEV) с батареей на 54,5 кВт·ч. Она обеспечивает 450 км хода исключительно на электротяге до момента включения бензинового двигателя.

Цена

Аналитики ожидают, что цена BYD Da Han составит от 210 000 юаней (около 26 500 евро) до 230 000 юаней (ориентировочно 28 900 евро).

Для сравнения, кроссовер Da Tang стоит от 239 900 до 309 900 юаней.

Первые детали интерьера и окончательные комплектации станут известны при открытии автосалона в Чэнду.

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