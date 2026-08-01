Ford отзывает более полумиллиона внедорожников в США 01.08.2026, 02:01 — Технологии&Авто

Ford объявил об отзыве более полумиллиона внедорожников

Американский автопроизводитель Ford Motor объявил об отзыве примерно 565 700 автомобилей на территории США из-за вероятности замыкания из-за повреждения электропроводки под капотом.

Об этом идет речь на сайте американского Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

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Как отмечается, неисправность в моторном отсеке способна спровоцировать нагрев или искрение, что значительно увеличивает угрозу пожара.

Сервисная инициатива распространяется на отдельные транспортные средства модельных лет 2021−2026, в частности, линейки Bronco и Bronco Raptor.

С целью устранения дефекта специалисты дилерских центров бесплатно осуществят монтаж специальной защитной оплетки на кабель.

До этого Finance.ua отмечал , что в США Ford объявил масштабный отзыв 110 626 автомобилей Mustang, Mustang GTD и электрических кроссоверов Mustang Mach-E из-за двух выявленных проблем безопасности. Кампании проводятся с участием Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), а все работы для владельцев будут бесплатными.

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