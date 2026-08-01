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Ford отзывает более полумиллиона внедорожников в США

Технологии&Авто
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Ford объявил об отзыве более полумиллиона внедорожников
Ford объявил об отзыве более полумиллиона внедорожников
Американский автопроизводитель Ford Motor объявил об отзыве примерно 565 700 автомобилей на территории США из-за вероятности замыкания из-за повреждения электропроводки под капотом.
Об этом идет речь на сайте американского Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).
Как отмечается, неисправность в моторном отсеке способна спровоцировать нагрев или искрение, что значительно увеличивает угрозу пожара.
Сервисная инициатива распространяется на отдельные транспортные средства модельных лет 2021−2026, в частности, линейки Bronco и Bronco Raptor.
С целью устранения дефекта специалисты дилерских центров бесплатно осуществят монтаж специальной защитной оплетки на кабель.
До этого Finance.ua отмечал, что в США Ford объявил масштабный отзыв 110 626 автомобилей Mustang, Mustang GTD и электрических кроссоверов Mustang Mach-E из-за двух выявленных проблем безопасности. Кампании проводятся с участием Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), а все работы для владельцев будут бесплатными.
По материалам:
Mind
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