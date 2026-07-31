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Xiaomi представила семейные гибридные SUV с запасом хода до 1700 км и ценой от $36 000

Технологии&Авто
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SkyNomad N70 Max стоит от $36,200, а N90 Max – около $41,800
SkyNomad N70 Max стоит от $36,200, а N90 Max – около $41,800
Xiaomi официально представила новый суббренд SkyNomad и его первые полноразмерные гибридные SUV — N70 Max и N90 Max.
Главной особенностью новинок стал запас хода до 1706 км, благодаря силовой установке типа EREV, где бензиновый двигатель используется не для привода колес, а только как генератор для подзарядки батареи.

Почему Xiaomi выбрала технологию EREV

Первые полноразмерные гибридные SUV — N70 Max и N90 Max
Первые полноразмерные гибридные SUV — N70 Max и N90 Max, www.mi.com
В ходе презентации генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь объяснил, что компания решила сделать ставку именно на EREV-технологию для больших семейных SUV.
По его словам, создание полностью электрического автомобиля такого класса требовало бы слишком большой и тяжелой батареи, что негативно отразилось бы на массе, эффективности и стоимости. Для этого Xiaomi разработала собственную платформу Kunlun, специально адаптированную под автомобили с генератором-расширителем запаса хода.

Технические характеристики

Обе модели оснащены двухмоторной системой полного привода мощностью до 416 л. Они разгоняются от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. В качестве генератора используется новый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с тепловой эффективностью 42%.
Обе модели оснащены двухмоторной системой полного привода мощностью до 416 л.с.
Обе модели оснащены двухмоторной системой полного привода мощностью до 416 л.с., www.mi.com

SkyNomad N70 Max

Пятиместный SkyNomad N70 Max получил топливный бак на 45 литров и батарею емкостью 52 или 76 кВт·ч. По циклу CLTC он способен проехать до 505 км только на электротяге, а суммарный запас хода достигает 1462 км.

SkyNomad N90 Max

Флагманский SkyNomad N90 Max рассчитан на семь пассажиров. Он оснащен баком на 60 литров и батареей на 76 кВт·ч, что обеспечивает до 463 км электрического пробега и до 1706 км общего запаса хода. После разрядки батареи расход горючего составляет примерно 6,1−6,3 л на 100 км.
Флагманский SkyNomad N90 Max рассчитан на семерых пассажиров
Флагманский SkyNomad N90 Max рассчитан на семерых пассажиров, www.mi.com
Одной из ключевых особенностей стала организация салона. Старшая модель имеет компоновку сидений 2+2+3, ровный пол и длинные направляющие кресел, позволяющие легко трансформировать интерьер в зону отдыха или даже полноценную двуспальную кровать.
Оснащение включает в себя холодильник, 21,4-дюймовый дисплей для задних пассажиров, аудиосистему с 25 динамиками и раскладной столик. Младшая модель предлагает пятиместный салон и вместительный багажник объемом до 1832 литров.
Одной из ключевых особенностей стала организация салона
Одной из ключевых особенностей стала организация салона, www.mi.com
За работу мультимедийной системы и электронных помощников отвечают чипы NVIDIA Thor и Snapdragon 8 Gen 3. Автомобили также получили задний LiDAR для облегчения парковки и поддерживают функцию V2L, позволяющую питать внешние устройства мощностью до 6,6 кВт.
Xiaomi также акцентирует внимание на безопасности. Кузов Armor Cage выполнен из высокопрочной стали, флагманская модель имеет 12 подушек безопасности, а батарея защищена многоуровневой конструкцией. По словам компании, внедорожники могут оставаться на плаву до трех минут при чрезвычайной ситуации.
Предварительные заказы уже открыты в Китае. SkyNomad N70 Max стоит от $36,200, а N90 Max — около $41,800. Старт продаж запланирован на сентябрь 2026 года. В других регионах новинки могут появиться во второй половине 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
АвтоXiaomiГибрид
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