Xiaomi представила семейные гибридные SUV с запасом хода до 1700 км и ценой от $36 000 Сегодня 22:44 — Технологии&Авто

SkyNomad N70 Max стоит от $36,200, а N90 Max – около $41,800

Xiaomi официально представила новый суббренд SkyNomad и его первые полноразмерные гибридные SUV — N70 Max и N90 Max.

Главной особенностью новинок стал запас хода до 1706 км, благодаря силовой установке типа EREV, где бензиновый двигатель используется не для привода колес, а только как генератор для подзарядки батареи.

Почему Xiaomi выбрала технологию EREV

Первые полноразмерные гибридные SUV — N70 Max и N90 Max, www.mi.com

В ходе презентации генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь объяснил, что компания решила сделать ставку именно на EREV-технологию для больших семейных SUV.

По его словам, создание полностью электрического автомобиля такого класса требовало бы слишком большой и тяжелой батареи, что негативно отразилось бы на массе, эффективности и стоимости. Для этого Xiaomi разработала собственную платформу Kunlun, специально адаптированную под автомобили с генератором-расширителем запаса хода.

Технические характеристики

Обе модели оснащены двухмоторной системой полного привода мощностью до 416 л. Они разгоняются от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. В качестве генератора используется новый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с тепловой эффективностью 42%.

Обе модели оснащены двухмоторной системой полного привода мощностью до 416 л.с., www.mi.com

SkyNomad N70 Max

Пятиместный SkyNomad N70 Max получил топливный бак на 45 литров и батарею емкостью 52 или 76 кВт·ч. По циклу CLTC он способен проехать до 505 км только на электротяге, а суммарный запас хода достигает 1462 км.

SkyNomad N90 Max

Флагманский SkyNomad N90 Max рассчитан на семь пассажиров. Он оснащен баком на 60 литров и батареей на 76 кВт·ч, что обеспечивает до 463 км электрического пробега и до 1706 км общего запаса хода. После разрядки батареи расход горючего составляет примерно 6,1−6,3 л на 100 км.

Флагманский SkyNomad N90 Max рассчитан на семерых пассажиров, www.mi.com

Одной из ключевых особенностей стала организация салона. Старшая модель имеет компоновку сидений 2+2+3, ровный пол и длинные направляющие кресел, позволяющие легко трансформировать интерьер в зону отдыха или даже полноценную двуспальную кровать.

Оснащение включает в себя холодильник, 21,4-дюймовый дисплей для задних пассажиров, аудиосистему с 25 динамиками и раскладной столик. Младшая модель предлагает пятиместный салон и вместительный багажник объемом до 1832 литров.

Одной из ключевых особенностей стала организация салона, www.mi.com

За работу мультимедийной системы и электронных помощников отвечают чипы NVIDIA Thor и Snapdragon 8 Gen 3. Автомобили также получили задний LiDAR для облегчения парковки и поддерживают функцию V2L, позволяющую питать внешние устройства мощностью до 6,6 кВт.

Xiaomi также акцентирует внимание на безопасности. Кузов Armor Cage выполнен из высокопрочной стали, флагманская модель имеет 12 подушек безопасности, а батарея защищена многоуровневой конструкцией. По словам компании, внедорожники могут оставаться на плаву до трех минут при чрезвычайной ситуации.

Предварительные заказы уже открыты в Китае. SkyNomad N70 Max стоит от $36,200, а N90 Max — около $41,800. Старт продаж запланирован на сентябрь 2026 года. В других регионах новинки могут появиться во второй половине 2027 года.

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