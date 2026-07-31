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OpenAI готовит собственную экосистему ИИ-устройств вокруг ChatGPT

Технологии&Авто
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Первым продуктом OpenAI должна стать портативная колонка без дисплея
Первым продуктом OpenAI должна стать портативная колонка без дисплея
OpenAI работает примерно над пятью потребительскими ИИ-устройствами, которые должны сформировать отдельную аппаратную экосистему вокруг ChatGPT. Первым продуктом станет портативная «умная» колонка, но компания также рассматривает другие формфакторы.
Об этом рассказал президент OpenAI Грег Брокман.
По словам Брокмана, дебютный продукт станет лишь первым в серии устройств, которые должны переосмыслить взаимодействие людей с техникой. Подробности его конструкции и возможностей компания пока не готова раскрывать.

Общим основанием устройств должно стать ChatGPT

OpenAI хочет постепенно избавиться от сложных меню, переключателей моделей и других видимых элементов управления.
Собственная аппаратная экосистема потенциально позволит OpenAI глубже интегрировать помощника с камерами, микрофонами и другими сенсорами, а также меньше зависеть от ограничений iOS и Android. В то же время, компания еще не объяснила, как именно устройства будут взаимодействовать между собой.

Первый продукт OpenAI

Первым продуктом OpenAI должна стать портативная колонка без дисплея. Она получит камеру, сенсоры и движущиеся механические компоненты, сможет управлять «умным» домом и использовать личные данные для проактивных ответов.
Среди других возможных устройств упоминались «умные» очки, лампа, цифровой диктофон, носимый гаджет и мобильное ИИ-устройство, которое в перспективе может заменить смартфон. Большинство этих проектов находятся на ранних этапах, поэтому OpenAI может изменить или отменить некоторые из них.
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Аппаратное направление OpenAI развивает вместе с командой бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва. В 2025 году компания приобрела его стартап io примерно за $6,5 млрд именно для создания семейства ИИ-продуктов.
Первое устройство может быть представлено до конца 2026 года, однако его поставка ожидается не ранее 2027 года. На сроки также может повлиять иск Apple, в котором OpenAI и бывшие работники обвиняются в хищении коммерческих тайн.
По материалам:
mezha.media
OpenAIИИChatGPTЧат бот
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