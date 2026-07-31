OpenAI готовит собственную экосистему ИИ-устройств вокруг ChatGPT

OpenAI работает примерно над пятью потребительскими ИИ-устройствами, которые должны сформировать отдельную аппаратную экосистему вокруг ChatGPT. Первым продуктом станет портативная «умная» колонка, но компания также рассматривает другие формфакторы.
По словам Брокмана, дебютный продукт станет лишь первым в серии устройств, которые должны переосмыслить взаимодействие людей с техникой. Подробности его конструкции и возможностей компания пока не готова раскрывать.
Общим основанием устройств должно стать ChatGPT
OpenAI хочет постепенно избавиться от сложных меню, переключателей моделей и других видимых элементов управления.
Собственная аппаратная экосистема потенциально позволит OpenAI глубже интегрировать помощника с камерами, микрофонами и другими сенсорами, а также меньше зависеть от ограничений iOS и Android. В то же время, компания еще не объяснила, как именно устройства будут взаимодействовать между собой.
Первый продукт OpenAI
Первым продуктом OpenAI должна стать портативная колонка без дисплея. Она получит камеру, сенсоры и движущиеся механические компоненты, сможет управлять «умным» домом и использовать личные данные для проактивных ответов.
Среди других возможных устройств упоминались «умные» очки, лампа, цифровой диктофон, носимый гаджет и мобильное ИИ-устройство, которое в перспективе может заменить смартфон. Большинство этих проектов находятся на ранних этапах, поэтому OpenAI может изменить или отменить некоторые из них.
Аппаратное направление OpenAI развивает вместе с командой бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва. В 2025 году компания приобрела его стартап io примерно за $6,5 млрд именно для создания семейства ИИ-продуктов.
Первое устройство может быть представлено до конца 2026 года, однако его поставка ожидается не ранее 2027 года. На сроки также может повлиять иск Apple, в котором OpenAI и бывшие работники обвиняются в хищении коммерческих тайн.