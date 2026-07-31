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Gemini теперь обобщает текст и пишет комментарии в Google Docs

Технологии&Авто
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Gemini теперь обобщает текст и пишет комментарии в Google Docs
Gemini теперь обобщает текст и пишет комментарии в Google Docs
Google усовершенствует Gemini в Google Docs. Теперь искусственный интеллект умеет анализировать фидбек, переписывать и редактировать текст на основе предложений, готовить ответы в комментариях и создавать новые.
Обновление уже начало разворачиваться для аккаунтов тарифных планов Business, Enterprise, Education и Google AI Pro, сообщает Neowin.

Как добавить комментарий

Чтобы добавить комментарий с помощью Gemini, достаточно попросить ИИ обратить внимание на конкретные разделы — например, проверить статистику запуска или вычитать весь текст по всем разделам на соответствие тону. То же касается и ответов. Просто попросите Gemini, например, ответить коллеге с подтверждением дат запуска или добавить ссылки на недавние презентации, сохраненные на Google Docs.
Вы также можете попросить Gemini предоставить краткий обзор всех незакрытых обсуждений в длинном документе. Для этого достаточно отправить запрос типа: «знакомь меня с последними комментариями» или «какие главные проблемы вытекают из комментариев?».
В Google уточнили: функция работает по умолчанию, только если админ включил Gemini для Workspace в Google Drive, а также активированы разумные функции Workspace (Smart Features). Также для работы с ассистентом требуются права редактирования. Если админ ограничит доступ для домена, нижняя панель действий и подсказки для комментариев в файлах просто не появятся.
Чтобы включить умные функции Google Workspace на компьютере, сначала откройте gmail.com в браузере, нажмите на значок шестерни в правом верхнем углу, выберите «Посмотреть все настройки» и найдите раздел «Умные функции и персонализация» на вкладке «Общие». Поставьте флажок, чтобы активировать умные функции в Gmail и Chat, затем прокрутите страницу до самого низа и нажмите «Сохранить изменения».
По материалам:
dev.ua
GoogleИИЧат бот
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