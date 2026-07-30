OpenAI и Alibaba представили новые AI-модели для распознавания речи Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

OpenAI и Alibaba представили новые AI-модели для распознавания речи

OpenAI анонсировала две новые модели для преобразования речи в текст — GPT-Live-Transcribe и GPT-Transcribe. Первая предназначена для работы в режиме реального времени с минимальной задержкой, тогда как вторая оптимизирована для обработки готовых аудиофайлов и пакетной транскрипции. Обе модели получили улучшенное понимание контекста, что позволяет более точно распознавать термины, собственные названия и разные языки.

Об этом сообщает neowin.net.

OpenAI обновила модели для транскрипции

По данным OpenAI, использование контекста заметно повышает качество транскрипции. Компания также заявляет о более низком уровне ошибок по сравнению с предыдущими моделями Whisper. Независимое тестирование Artificial Analysis подтвердило высокую точность GPT-Transcribe, а стоимость использования модели составляет 4,5 доллара за 1000 минут аудио.

Alibaba представила новые голосовые модели

В то же время Alibaba представила новые модели Qwen-Audio-3.0-Realtime Plus и Flash, работающие в формате «речь-речь». Они поддерживают естественный диалог в реальном времени, позволяют пользователю перебивать искусственный интеллект в ходе ответа, а также поддерживают вызов функций и создание персонализированных клонов голоса.

По рейтингу Artificial Analysis модель Qwen-Audio-3.0-Realtime Plus опережает решение OpenAI по качеству взаимодействия «вещания-вещания», набрав 84,1% против 79,1% у GPT-Realtime-2.1 High. В то же время модель Alibaba уступает по скорости: ее ответ начинается примерно через четыре секунды, тогда как решение OpenAI реагирует чуть более одной секунды.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.