BMW возвращает V8 в флагманский 7 Series Сегодня 23:38 — Технологии&Авто

BMW работает над новой версией бензиновой M-760 для флагманского 7 Series. Шпионские фото подтвердили, что компания тестирует модификацию без гибридной системы plug-in, а это означает возвращение чистого V8 в линейку модели.

Несмотря на ужесточение экологических требований Euro 7, в BMW решили не оставлять M760e единственной мощной версией семейства. Новая модификация получит 4,4-литровый V8 biturbo, адаптированный под стандарт Euro 7. Двигатель будет работать по циклу Миллера, который должен улучшить эффективность, хотя и привел к снижению мощности по сравнению с предыдущими исполнениями.

По данным источника, силовой агрегат будет развивать 544 л. с. Это столько же, сколько у электрического i7 xDrive60, но меньше, чем у гибридного M760e. В паре с мотором будут работать 8-ступенчатый автомат и полный привод xDrive.

Тестовый автомобиль получил пакет M Sport Pro с большим количеством черного глянцевого декора. Внешне модель отличается затемненными фарами и фонарями, черными рамками радиаторной решетки, спортивными бамперами, накладками на пороги, черными корпусами зеркал с фирменными цветами M и небольшим спойлером на крышке багажника.

Особое внимание привлекает выхлопная система. Автомобиль имеет четыре трапециевидные насадки, однако настоящие — только крайние патрубки, тогда как внутренние выполняют декоративную функцию.

Новый M 760 станет самой спортивной бензиновой версией актуального BMW 7 Series, хотя полноценного M 7 компания по-прежнему не планирует. В BMW полагают, что для флагманского седана приоритетами остаются комфорт и роскошь, а не радикальная спортивность.

Ожидается, что дебют новинки состоится в середине 2027 года. Тем, кому нужна мощность на уровне около 700 л.с., BMW уже предлагает электрический i7 M 70 .

MMR По материалам:

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