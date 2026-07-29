Как менялся топ-10 марок электромобилей в Украине в течение 10 лет Сегодня 13:03 — Технологии&Авто

В последние десять лет украинский рынок электромобилей существенно изменился

В первом полугодии 2026 года украинский парк электромобилей пополнился почти на 14 тысяч легковых автомобилей. Речь идет о первых регистрациях новых и подержанных электрокаров. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 31,4 тыс. таких автомобилей.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

В последние десять лет украинский рынок электромобилей существенно изменился. Если раньше покупатели предпочтительно выбирали доступные б/у Nissan Leaf, то сейчас все большим спросом пользуются новые китайские модели, в частности BYD и Zeekr, а также автомобили Tesla.

2025 год стал пиковым из-за ажиотажа перед отменой льготы по НДС на ввоз электромобилей. До 31 декабря импортеры и покупатели пытались оформить побольше автомобилей, чтобы воспользоваться нулевой ставкой налога.

После возврата с 2026 года стандартной ставки НДС в размере 20% рынок перешел к более прогнозируемым темпам развития.

Как менялись лидеры рынка

В последнее десятилетие украинский рынок электромобилей пережил несколько этапов развития.

В 2017—2021 годах безоговорочным лидером был Nissan. Основную часть продаж обеспечивал импорт б/у Nissan Leaf из США и Европы. В число самых популярных брендов также входили Chevrolet, Fiat и Smart. В тот период электромобили в основном покупали как второй или третий автомобиль для поездок по городу.

В 2022—2023 годах первое место перешло к Volkswagen благодаря массовому импорту электрокроссоверов ID.4 и ID.6 китайского производства. Именно тогда украинские покупатели начали активно выбирать новые кроссоверы с запасом хода более 500 км вместо подержанных моделей. В этот же период в лидеры вошла Honda благодаря моделям M-NV и e: NS1.

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Начиная с 2024 года, лидером украинского рынка стала Tesla. Популярность бренда выросла благодаря снижению цен на автомобили по страховым аукционам в США и широкому предложению моделей Model 3 и Model Y.

В то же время стремительно укреплялись позиции китайских производителей. BYD впервые вошел в десятку самых популярных брендов в 2023 году, а в первом полугодии 2026 года поднялся уже на третье место, опередив Volkswagen, Hyundai и Kia. Среди новых автомобилей бренд стал лидером продаж. В десятку также вошел Zeekr, дебютировавший в рейтинге в 2025 году и сохранивший свои позиции в 2026 году. В то же время такие бренды, как Smart, Fiat и Jaguar, выбыли из рейтинга из-за усиления конкуренции и смены потребительских предпочтений.

Топ-10 марок электромобилей на украинском авторынке, 2017−2026, eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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