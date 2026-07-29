Какие авто украинцы покупают в лизинг (инфографика)
По итогам прошлого года автомобили, приобретенные в лизинг, занимали около 7% рынка новых авто. В настоящее время изменилась не только структура портфеля, но и расстановка сил среди лизинговых компаний.
Об этом пишет AUTO-Consulting.
По данным Украинского объединения лизингодателей, с начала года наибольшую часть лизингового портфеля сформировали легковые автомобили — 73,7%.
На легкий коммерческий транспорт пришлось 14,3%, на грузовики — 7,1%, а спецтехника и полуприцепы занимают по 2,1%.
Какие марки
Среди автомобильных брендов наибольшим спросом в лизинге пользуются Renault, доля которого составляет 12,6%.
В тройку также вошли Toyota (10,5%) и Skoda (9,4%). Четвертое место занял Volkswagen с результатом 7,3%.
Кто в лидерах
Среди лизинговых компаний сформировался новый лидер. Наибольшее количество легковых автомобилей с начала года профинансировала УЛФ Финанс, которая контролирует 24,4% рынка. Вторую позицию занимает ОТП Лизинг с долей 18,3%.
Эксперты отмечают, что доминирование легковых автомобилей в структуре лизингового портфеля объясняется широким выбором моделей, высоким спросом среди корпоративных клиентов и быстрой оборачиваемостью сделок.
Ранее мы писали, что замедление продаж в июне достаточно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.
Спрос на технику с пробегом за этот же период существенно увеличился: в базе данных Главного Сервисного центра МВД появились 90,8 тысяч записей о регистрационных действиях с подержанными авто — почти на четверть больше, чем в мае!
Также раньше мы разбирали в статье, что лучше:
Автокредит vs лизинг: что выбрать
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