Meta интегрировала свой чат-бот в приватные сообщения Threads Сегодня 22:26 — Технологии&Авто

Для тех, кто не желает видеть ответы в своей ленте, предусмотрена возможность отключить @meta.ai

Компания Meta объявила о запуске новой функции, позволяющей пользователям Threads общаться с чатом Meta AI непосредственно в приватных сообщениях.

Об этом пишет TechCrunch.

Ранее взаимодействие с этим инструментом было возможно только в публичных постах на нескольких рынках, однако теперь пользователи получили возможность вести приватные диалоги с ИИ-ассистентом.

По словам компании, цель нововведения — удержать пользователей в собственной экосистеме и уменьшить использование сторонних решений, таких как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google. Подобная интеграция уже работает в Facebook, Instagram и WhatsApp, где Meta AI доступна в разделе сообщений.

Meta продолжает тестировать присутствие Meta AI в публичных лентах Threads

Возможности новой функции

В Threads новая функция позволяет посылать чат-боту посты, изображения, ссылки и видео, а также задавать уточняющие вопросы и получать развернутые ответы. Компания сообщила, что обновление начало разворачиваться глобально с понедельника, 27 июля.

Кроме того, Meta продолжает тестировать присутствие Meta AI в публичных фильмах Threads в нескольких странах. Распространение этой функции зависит от отзывов пользователей. Для тех, кто не желает видеть ответы в своей ленте, предусмотрена возможность отключить @meta.ai, воспользоваться опцией «Не интересует» или скрыть ответы Meta AI под собственными постами.

Углубленная интеграция чат-бота Meta AI в Threads позиционирует приложение как конкурента платформы X, где можно получить информацию и рекомендации без необходимости покидать приложение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.