Новое поколение гаджетов подорожает за счет цен на чипы Qualcomm 29.07.2026, 00:23 — Технологии&Авто

Подорожание коснется продуктов, поступающих в продажу после 1 сентября

Компания Qualcomm предупредила клиентов о предстоящем повышении цен на свои процессоры. Новые расценки вступят в силу с 1 сентября и могут отразиться на стоимости смартфонов и устройств виртуальной реальности.

Об этом сообщает Gizmodo.

Повышение цен будет касаться новых моделей

О новой стоимости процессоров Qualcomm сообщила клиентам в письме, которое оказалось в распоряжении издания Bloomberg.

Подорожание коснется продуктов, поступающих в продажу после 1 сентября. Под новую цену попадут все смартфоны, представленные после этой даты, однако несколько ключевых новинок ее обойдут — в частности, Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Galaxy Watch Ultra 2.

По информации Bloomberg, Qualcomm утверждают, что исчерпали способы компенсировать последствия длительного дефицита поставок. Все чипы так или иначе зависят от памяти, и процессоры компании не исключение. Их стоимость может вырасти на десятки процентов, а вместе с ней подорожают и сами гаджеты.

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Steam Frame работает на мобильном чипе Snapdragon 8 Gen 3 и, судя по масштабным поставкам устройств виртуальной реальности на американские склады Valve за последние два месяца, выйдет в ближайшее время. Вряд ли Valve будет субсидировать свою игровую гарнитуру, как это делает Meta из Quest 3 и Quest 3S на платформе Snapdragon XR Gen 2. Обе модели уже прошли из-за волны повышения цен.

Стоимость Steam Frame пока не объявлена. Гарнитура имеет ограниченное монохромное сквозное отображение. В то же время именно она может стать инновационным продуктом Valve благодаря функциям эмуляции и возможности запустить полноценный Linux-ПК прямо в гарнитуре.

НВ По материалам:

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