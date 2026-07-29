Новое поколение гаджетов подорожает за счет цен на чипы Qualcomm
Компания Qualcomm предупредила клиентов о предстоящем повышении цен на свои процессоры. Новые расценки вступят в силу с 1 сентября и могут отразиться на стоимости смартфонов и устройств виртуальной реальности.
Об этом сообщает Gizmodo.
Повышение цен будет касаться новых моделей
О новой стоимости процессоров Qualcomm сообщила клиентам в письме, которое оказалось в распоряжении издания Bloomberg.
Подорожание коснется продуктов, поступающих в продажу после 1 сентября. Под новую цену попадут все смартфоны, представленные после этой даты, однако несколько ключевых новинок ее обойдут — в частности, Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Galaxy Watch Ultra 2.
По информации Bloomberg, Qualcomm утверждают, что исчерпали способы компенсировать последствия длительного дефицита поставок. Все чипы так или иначе зависят от памяти, и процессоры компании не исключение. Их стоимость может вырасти на десятки процентов, а вместе с ней подорожают и сами гаджеты.
Steam Frame работает на мобильном чипе Snapdragon 8 Gen 3 и, судя по масштабным поставкам устройств виртуальной реальности на американские склады Valve за последние два месяца, выйдет в ближайшее время. Вряд ли Valve будет субсидировать свою игровую гарнитуру, как это делает Meta из Quest 3 и Quest 3S на платформе Snapdragon XR Gen 2. Обе модели уже прошли из-за волны повышения цен.
Стоимость Steam Frame пока не объявлена. Гарнитура имеет ограниченное монохромное сквозное отображение. В то же время именно она может стать инновационным продуктом Valve благодаря функциям эмуляции и возможности запустить полноценный Linux-ПК прямо в гарнитуре.
Поделиться новостью
Также по теме
Meta интегрировала свой чат-бот в приватные сообщения Threads
Какая ситуация на топливном рынке (мнение эксперта)
Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2026 года
Как новый Kia Sportage изменит дизайн
Техногиганты сократили 140 000 рабочих мест на фоне рекордных инвестиций в ИИ
SpaceX перестанет принимать заказы на Falcon 9 после 2028 года