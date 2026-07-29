0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одна из сетей АЗС подняла цену дизеля сразу на 8 грн

Технологии&Авто
1
Одна из сетей АЗС подняла цену дизеля сразу на 8 грн
Одна из сетей АЗС подняла цену дизеля сразу на 8 грн
Розничные цены на топливо в Украине продолжают расти, прежде всего на дизель и автогаз.
Бензин после нескольких недель удорожания стабилизировался из-за падения цен на нефть.
Об этом сообщает Enkorr.
Средняя цена бензина марки А-95 составляет 80,87 гривны за литр. Цены на дизельное топливо и автогаз выросли на 70 и 57 копеек соответственно — до 88,88 грн/л и 42,10 грн/л.

Цены на дизтопливо

Дизельное топливо продолжает дорожать из-за роста оптовых цен, которые уже более недели превышают розничные. Сразу несколько сетей АЗС установили сегодня новые ценовые рекорды. Наиболее резко стоимость подняла сеть Neftek, которая увеличила цену сразу на 8 грн за литр — почти до 96 грн/л, что стало самым высоким показателем на рынке.
Читайте также
Для сравнения, во время весеннего скачка цен максимальная стоимость дизтоплива не превышала 92 грн/л. Сейчас выше этой отметки дизель продают сети BVS — по 92,90 грн/л, а также SOCAR, которая 28 июля повысила цену еще на 2 грн за литр — до такого же уровня, 92,90 грн/л.
После повышения цены на 2,40 грн за литр в пятерку самых дорогих сетей вошел и EURO5, где дизельное топливо стоит 91,40 грн/л.
Среди премиальных сетей стоимость дизтоплива пересмотрела только WOG, подняв ее на 1,30 грн за литр — до 90,80 грн/л.
ОККО пока удерживает цену на уровне 89,90 грн/л.
По материалам:
Finance.ua
Горючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems