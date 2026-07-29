Одна из сетей АЗС подняла цену дизеля сразу на 8 грн Сегодня 07:04 — Технологии&Авто

Одна из сетей АЗС подняла цену дизеля сразу на 8 грн

Розничные цены на топливо в Украине продолжают расти, прежде всего на дизель и автогаз.

Бензин после нескольких недель удорожания стабилизировался из-за падения цен на нефть.

Об этом сообщает Enkorr

Средняя цена бензина марки А-95 составляет 80,87 гривны за литр. Цены на дизельное топливо и автогаз выросли на 70 и 57 копеек соответственно — до 88,88 грн/л и 42,10 грн/л.

Цены на дизтопливо

Дизельное топливо продолжает дорожать из-за роста оптовых цен, которые уже более недели превышают розничные. Сразу несколько сетей АЗС установили сегодня новые ценовые рекорды. Наиболее резко стоимость подняла сеть Neftek, которая увеличила цену сразу на 8 грн за литр — почти до 96 грн/л, что стало самым высоким показателем на рынке.

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Для сравнения, во время весеннего скачка цен максимальная стоимость дизтоплива не превышала 92 грн/л. Сейчас выше этой отметки дизель продают сети BVS — по 92,90 грн/л, а также SOCAR, которая 28 июля повысила цену еще на 2 грн за литр — до такого же уровня, 92,90 грн/л.

После повышения цены на 2,40 грн за литр в пятерку самых дорогих сетей вошел и EURO5, где дизельное топливо стоит 91,40 грн/л.

Среди премиальных сетей стоимость дизтоплива пересмотрела только WOG, подняв ее на 1,30 грн за литр — до 90,80 грн/л.

ОККО пока удерживает цену на уровне 89,90 грн/л.

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