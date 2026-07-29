0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дизельные двигатели, которые без проблем проезжают более 500 тысяч км

Технологии&Авто
41
Дизельные двигатели, которые без проблем проезжают более 500 тысяч км
Дизельные двигатели, которые без проблем проезжают более 500 тысяч км
Итальянское издание HD Motori опубликовало список дизельных двигателей, заслуживших репутацию одних из самых надежных в автомобильной истории.
По оценке журналистов, эти моторы способны без серьезных неисправностей преодолевать более 500 тысяч километров при условии надлежащего обслуживания. В то же время современные двигатели стали значительно сложнее из-за экологических требований, что увеличило количество потенциально уязвимых узлов.
Первое место в списке занял легендарный 1.9 TDI от Volkswagen. Этот дизель, дебютировавший в 1990-х годах, устанавливали на многочисленные модели Volkswagen, Audi, Skoda и SEAT. Несмотря на громкую работу и ощутимые вибрации, двигатель приобрел известность благодаря высокой выносливости и часто без капитального ремонта преодолевал 400−500 тысяч километров.
Также в рейтинг вошел 2.0 HDi концерна PSA, который использовался на моделях Peugeot и Citroen, а также на коммерческом транспорте.
Не менее надежными журналисты назвали 2.5 dCi альянса Renault-Nissan, созданный для фургонов и тяжелых условий эксплуатации, а также семейство дизельных моторов Toyota D-4D, устанавливавшихся на Corolla, Avensis, RAV4, Hilux и Land Cruiser Prado.
Завершает список 3.0 V6 TDI от Volkswagen Group. Этот дизель использовали на моделях Audi, Volkswagen и Skoda, а впоследствии он появился и на более новых автомобилях, в том числе Amarok и Audi Q8. По мнению авторов, именно простая и проверенная конструкция старых дизельных двигателей обеспечила им репутацию агрегатов, способных служить много лет даже при больших пробегах.


По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems