Дизельные двигатели, которые без проблем проезжают более 500 тысяч км
Итальянское издание HD Motori опубликовало список дизельных двигателей, заслуживших репутацию одних из самых надежных в автомобильной истории.
По оценке журналистов, эти моторы способны без серьезных неисправностей преодолевать более 500 тысяч километров при условии надлежащего обслуживания. В то же время современные двигатели стали значительно сложнее из-за экологических требований, что увеличило количество потенциально уязвимых узлов.
Первое место в списке занял легендарный 1.9 TDI от Volkswagen. Этот дизель, дебютировавший в 1990-х годах, устанавливали на многочисленные модели Volkswagen, Audi, Skoda и SEAT. Несмотря на громкую работу и ощутимые вибрации, двигатель приобрел известность благодаря высокой выносливости и часто без капитального ремонта преодолевал 400−500 тысяч километров.
Также в рейтинг вошел 2.0 HDi концерна PSA, который использовался на моделях Peugeot и Citroen, а также на коммерческом транспорте.
Не менее надежными журналисты назвали 2.5 dCi альянса Renault-Nissan, созданный для фургонов и тяжелых условий эксплуатации, а также семейство дизельных моторов Toyota D-4D, устанавливавшихся на Corolla, Avensis, RAV4, Hilux и Land Cruiser Prado.
Завершает список 3.0 V6 TDI от Volkswagen Group. Этот дизель использовали на моделях Audi, Volkswagen и Skoda, а впоследствии он появился и на более новых автомобилях, в том числе Amarok и Audi Q8. По мнению авторов, именно простая и проверенная конструкция старых дизельных двигателей обеспечила им репутацию агрегатов, способных служить много лет даже при больших пробегах.
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