Американские ракеты-перехватчики: сколько стоят технологии производства Сегодня 09:50 — Технологии&Авто

PAC-3 к Patriot, источник фото: Министерство обороны США

8 июля 2026 года на саммите НАТО в ходе встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа последний подтвердил: Америка готова передать технологии и предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков PAC-3 в системы противовоздушной обороны Patriot.

Это не растянулось во времени и уже через неделю, 15 июля — стало известно, что такой процесс предоставления лицензий был начат. Сразу нужно сделать важное уточнение: о производстве целых комплексов (батарей) Patriot пока речь не идет.

Инициативу поддержала американская оборонная компания Lockheed Martin, которая на сегодняшний день является крупным производителем этих ракет-перехватчиков.

Finance.ua разбирался, как часто эти ракеты успешно выполняют задачи по перехвату целей, сколько стоит одна ракета и сколько времени нужно для ее изготовления.

Производство

Наша страна получила не только юридическое разрешение на это производство, но и пакет важных технических документов. Это, прежде всего, карты процессов и база сертифицированных поставщиков различных компонентов. Также украинские инженеры смогут присоединиться к учебным процессам по овладению теоретическими и практическими знаниями.

Владимир Зеленский заявил, что он уверен: Украина получит полную техническую способность производить ракеты-перехватчики до конца 2026 года.

Но здесь главная деталь: по причине постоянных обстрелов и высоких требований к безопасности технологий, американские и европейские специалисты советуют на начальном этапе собирать ракеты в одной из стран ЕС. Однако это не означает, что украинские специалисты не будут принимать в таком процессе свое активное участие.

Производство ракеты-перехватчика занимает немало времени: более двух лет. И любопытно, что такой срок нельзя сократить, даже имея большие дополнительные финансы.

Специалисты объясняют такие сроки тем, что для производства необходимы длительные физико-химические процессы. К примеру, тоже самое застывание ракетного топлива. Также важен контроль качества, который сложный и многоэтапный.

Производство PAC-3 будет происходить в одной из европейских стран, источник фото: Министерство обороны США

Но и это еще не все: развертывание новых конвейеров для производства, сертификация станков и полный процесс обучения инженеров, какими бы они ни были талантливыми, длится 3−5 лет.

Однако есть и хорошая новость — срок запуска производства, заявленный нашим президентом, весьма реален, ведь финальная сборка ракет начнется уже на сертифицированных предприятиях Европы.

Можно также привести интересное мнение Сергея Бескрестнова («Флэш»), военного эксперта и советника министра обороны Украины, который призывает не слушать пессимистов и подчеркивает, что производство этих ракет вполне возможно в скором будущем именно в нашей стране.

По его мнению, поскольку нам передается вся документация, главным вызовом будут не умения украинских специалистов, а скорость работы субподрядчиков.

Себестоимость и рыночная стоимость

Понятно, что конечная стоимость таких ракет-перехватчиков для армии и флота США ниже, чем экспортная цена для иностранных государств и составляет 3,8−4 млн долларов за единицу.

Однако чистая себестоимость (без маржи) колеблется от 2,5 до 3 млн долларов. Для других стран, как правило, ракеты продаются по цене 5−6 млн долларов.

Даже для коалиции европейских стран НАТО (например, Нидерланды, Испания, Румыния. — Ред.) на контракт на закупку 1 тыс. ракет локальной сборки было израсходовано 5,5 млрд долларов.

Цена единицы модификации GEM-T (PAC-2 — это технологически более простая ракета, чем РАС-3. — Ред.) составила 5,5 млн долларов.

В этом смысле следует добавить, что прямо перед сделкой между Украиной и США — 21 июня 2026 года — Владимир Зеленский сообщил о подписании другого контракта с Германией. Речь идет о соглашении нашей страны с ФРГ о покупке за полное финансирование за счет немецкой стороны подобных 600 ракет для ПВО на сумму 3,7 млрд долларов. То есть цена единицы будет составлять 6−7 млн ​​долларов.

Почему так дорого и целесообразно ли это?

Главная начинка ракеты — это уникальные микрорадары миллиметрового диапазона и процессоры обработки данных. А они составляют до 40−50% от общей стоимости.

Относительно двигателя: он твердотопливный и сверхсложной технологией заливки и полимеризации горючего. Ситуация вокруг расходов по топливу усугубляется тем, что на рынке существует довольно ощутимый дефицит специальной химии для оборонной отрасли. Это, конечно, увеличивает себестоимость такой ракеты-перехватчика.

Но, как говорится, игра стоит свеч. Это оценивает даже украинский бизнес, который, как и рядовые граждане, страдает прямыми попаданиями ракет и шахедов в производство, логистику, склады и т. д.

Цена одной ракеты PAC-3 состовляет до 6 млн долларов

«В контексте финансовой целесообразности, расходы на ПВО напрямую защитят капитальные инвестиции бизнеса внутри страны. Эта технология — одна из наиболее эффективных в уничтожении баллистических ракет, потому что цель уничтожается вследствие кинетической энергии прямого столкновения, а не с помощью осколочной боевой части. Защита инфраструктуры, заводов и логистических узлов от баллистических угроз сохраняет миллиарды долларов материальных активов украинских предприятий, а также избегает ущерба из-за повреждений», — отмечает в комментарии для Finance.ua Валерия Прокопчук, заместитель председателя правления ОО «Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева».

По ее мнению, экономический ущерб от попадания одной российской ракеты в такие объекты, уже не говоря о жилых массивах, может составить сотни миллионов долларов.

Эффективность сбития

Ракеты-перехватчики (особенно модификации РАС-3) стали «первой линией» для сбивания в Украине аэробалистических ракет Х-47М 2 «Кинжал». К примеру, за первый год использования таких ракет-перехватчиков было сбито 26 «Кинжалов».

Однако общая доля ущерба баллистики и аэробалистики составляет лишь 65%. В чем дело? Почему такие колебания?

Во-первых, россия регулярно проводит массовые обстрелы баллистики, с целью полностью истощить украинские запасы таких ракет.

Во-вторых, наш враг постоянно модифицирует баллистические ракеты. Так, туда, например, добавляются ловушки и возможности менять траекторию на финальной стадии полетов.

В-третьих, доктрина использования таких ракет-перехватчиков предусматривает запуск двух противоракет, чтобы окончательное уничтожение. Но есть редкие случаи, когда украинские ПВО справляются только одной ракетой.

Делают свои чудеса и технологические начинки американских ракет. Такая ракета-перехватчик уничтожает вражескую цель прямым тараном. К тому же благодаря технологии hit-to-kill (прямого удара. — Ред.) она полностью разрушает боеголовку именно в воздухе, то есть не падает на землю и не взрывается там, нанося колоссальных разрушений и жертв.

Ракета-перехватчик имеет высокоточный радар, ведущий ее, а на финальной стадии самостоятельно видит цель, учитывая ловушки, РЭБ врага и наводится уже автоматически.

Какие технологические процессы планируют перенести в Украину

По словам исполнительного директора Украинского совета оружейников Игоря Федирко, на начальном этапе украинские инженеры овладеют всеми процессами, пройдут сертификацию. Затем (это все планируется еще в 2026 году. — Ред.) начнется изготовление пусковых стаканов — контейнеров. Именно в них и поставляются и хранятся ракеты-перехватчики.

На следующем этапе (2027−2029 гг. — ред.) украинские специалисты будут делать штамповку, литье и обработку металлических частей фюзеляжа ракеты, а также рулей и хвостовой части. Также можно будет производить внутреннюю электропроводку.

Производство PAC-3, источник фото: Lockheed Martin

В 2030—2033 годах США планируют передать технологию смешивания и заливки твердого топлива и изготовление носового пояса с массой микродвигателей.

И все же США будут производить самую активную радиолокационную головку самонаведения и передавать ее Украине уже в готовом виде. Следует сказать, что Америка не передает эти технологии до конца даже странам-партнерам по НАТО. Все держится под строжайшей тайной.

Критика, проблемы и альтернативы

Технологию изготовления американских ракет перехватчиков РАС-3 называют вершиной ракетостроения, аналогов которой нет нигде в мире. Поэтому не удивительно, что американские эксперты предостерегают: россия, которая имеет разветвленную систему шпионажа в любой стране и даже на секретных предприятиях по их изготовлению, может просто украсть все тайны и попытаться сделать определенные аналоги у себя. Это, как известно, из истории россии и СССР, случалось довольно часто.

Более того: россия может передать эти технологии своим партнерам, тому же Китаю или Ирану.

Украинские эксперты, в частности аналитики из Украинского совета оружейников, тоже призывают общество трезво оценивать все «за» и «против». Так, по их мнению, то, что у нас будут соответствующие лицензии или чертежи, автоматически не будет означать, что очень просто наладим производство станков или военной химии.

На это все необходимы не только колоссальные деньги, но и немалое количество специалистов и объемы выполненных работ.

Создание тайных подземных предприятий, которые будут находиться в глухих и отдаленных регионах страны, например, в тех же Карпатах, потребует слишком больших финансовых ресурсов и тяжелых работ.

В то же время часть западных экспертов выражает обеспокоенность потенциальными коррупционными рисками при реализации таких масштабных оборонно-промышленных проектов, отмечая необходимость прозрачного контроля за их выполнением. Поэтому рассматривается именно по требованию американской стороны (производители Lockheed Martin и Raytheon. — Ред.) установка и проведение собственных систем аудита на каждом этапе сборки. Это было согласовано с украинской стороной.

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