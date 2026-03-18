Экспорт вооружений — зачем это Украине и сколько денег может принести Сегодня 09:50 — Казна и Политика

Перед началом полномасштабной войны Указом Президента Украины в 2021 году была утверждена Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса нашего государства. Этот документ стал основой для подготовки государственных программ в целях обеспечения устойчивого эффективного развития этой важной отрасли, а также снижения зависимости Украины от критического импорта путем замещения импортируемых вооружений продукцией отечественного производства.

Однако с началом полномасштабной войны оборонно-промышленный комплекс стал перед новыми неслыханными вызовами и понятно, что он нуждался в скорейшем дальнейшем развитии.

Если в 2022 году общий потенциал производства украинского оружия составлял всего 1 млрд долларов, то сейчас он оценивается более чем в 40−55 млрд долларов.

Как заявлял в свое время военный аналитик, полковник Петр Черник, Украина совершила революцию в части дроновой войны и стала впереди всех стран мира. Поэтому, как считает специалист, в наше государство зашли такие гиганты по производству оружия как Rheinmetall, Bayraktar, Lockheed с конкретными предложениями.

Finance.ua проанализировал состояние военно-промышленного комплекса (ВПК). Мы также оценили экономический эффект для бюджета, развития технологий и возможности экспорта.

Оборонно-промышленный комплекс: общая информация из открытых источников

Оборонно-промышленный (ОПК) или как часто его называют военно-промышленный комплекс (ВПК) в Украине представляет собой многоуровневую систему, объединяющую государственные предприятия (прежде всего АО «Украинская оборонная промышленность» — бывший Укроборонпром. — Ред.) и многие частные предприятия.

Сегодня эти компании производят высокоточное вооружение, БПЛА, бронетехнику, ракетные комплексы и производят разного рода ремонтные работы военной техники.

За 2023−24 годы, согласно государственному бюджетированию, на ОПК было выделено более 35 млрд долларов. В прошлом году на эти цели ушло более 55 млрд долларов, из которых 54,55 млрд долларов было направлено на разработку и внедрение новых технологий и наращивание мощностей.

В этот год в государственный бюджет на ОПК было заложены рекордные 2 трлн 807 млрд гривен (или по курсу по состоянию на момент написания текста ~ 63,94 млрд долларов. — Ред.).

Из них на производство и закупку оружия заложено 955 млрд гривен. Кроме того, 30 млрд грн правительство направляет для предприятий, выполняющих критические оборонные контракты.

На 2026 год в бюджет заложены рекордные средства на оружие

Относительно структуры оборонных предприятий, выпускающих разнообразное вооружение и относящихся к государственным: кроме нашего гиганта «Украинская оборонная промышленность», к ним также относятся другие крупные компании — ГВТИП «Промооборонэкспорт», ГП «ТАСКО-экспорт», ГП «Укроборонсервис» и ГОС «Укринмаш».

К государственным предприятиям также относятся ГП КБ «Луч», завод имени Малышева, «Авиакон», «Фотоприбор», Жулянский машиностроительный завод «Визар», ГП «Ивченко-Прогресс».

Государственные предприятия занимаются авиастроением и авиаремонтом, судостроением; производят бронетанковую, артиллерийскую, автомобильную, инженерную и специальную технику. Занимаются и производством техники и технологий по радиолокации, а также высокоточным вооружением.

По информации агентства «Армияинформ», на начало 2026 года в Украине функционирует 800−900 частных оборонных предприятий. Интересно, что эти компании обеспечивают более 70% продукции, которая необходима для Сил обороны Украины. Таким образом, важность частного военного бизнеса в нашей стране сложно переоценить.

Количество производителей постоянно растет главным образом в сфере производства беспилотников. К крупным частным производителям относятся такие известные ныне компании, как «Технологические Силы Украины» (оно насчитывает более 80 членов-партнеров) и Украинский совет оружейников (где насчитывается более 300 фирм-производителей).

Частные предприятия фактически занимаются тем же, что и государственные, однако основной упор делается на беспилотные летательные аппаратв, ставшие новым технологическим видом вооружений в современных войнах.

Трудовой потенциал и планы его роста

Власти заявляют о том, что в 2026 году производство FPV и других дронов по планам должно достигнуть 20 млн единиц. Известно, что в прошлом году производилось ежемесячно 200 тыс. единиц, то есть за год эта цифра должна составлять 2,4 млн единиц такого оружия.

В прошлом году в ВПК работали 300 тыс. человек. Если даже предположить, что план на 2026 год (20 млн дронов) будет выполнен на 50%, то наверняка, что оборонный комплекс потребует привлечения не менее 100 тыс. новых работников, а то и значительно больше. Это только по категории «дроны», не говоря о производстве других видов вооружений.

По информации агентства Лига, в этом году в оборонной сфере ожидается рост MilTech-отрасли на 20−25%. Самый высокий спрос будет наблюдаться на инженеров, программистов и высококвалифицированных рабочих. Так что и в этой отрасли должен быть значительный приток новейших трудовых ресурсов. Тем более что правительство планирует значительные послабления в вопросе бронирования специалистов оборонных предприятий.

Стимулирование ВПК и других сфер экономики

Безусловно, ВПК Украины стимулирует экономику, ведь он сейчас стал ее основой, и рост ВВП ежегодно — это именно заслуга оборонной промышленности. Так, по информации экономистов, каждая инвестированная гривна в ВПК создает 2,3 гривны добавленной стоимости, обеспечивает рост рабочих мест, модернизацию производства и внедрение инноваций.

Фактически, развитие оборонной отрасли запускает цепную реакцию: увеличиваются объемы производства в металлургии, электронной промышленности, логистике, транспортных и IT-услугах.

Так, например, в 2024 году объемы производства стали составили 21,6%, чугуна — 18,1%, проката — 15,8%. В 2025 г. эти показатели в соответствии с 2024 г. были такими: на 2,2 % снизилось производство стали по причине массовых отключений электричества, чугуна — выросло на 11,2%, проката — на 4,4%.

В прошлом году, несмотря на большие сложности с нехваткой электрической энергии, наблюдался рост объемов производства в сегментах электроники, связанных с БПЛА, в частности, электронных компонентов, плат, а также оптической продукции.

БПЛА является одним из движителей ОПК Украины

Относительно логистики ее развитие подтверждается активным ростом количества компаний. Например, в третьем квартале 2025 года было зарегистрировано 8,3 тыс. транспортно-логистических ФЛП, что вдвое больше, чем во втором квартале.

Заметно растет сектор электронной торговли: так в 2025 году по сравнению с 2024 годом он вырос на 7%, достигнув 256 млрд гривен.

Экспорт: современное состояние и планы

У Украины есть немалые возможности для экспорта оружия. Как заявил недавно Президент Украины Владимир Зеленский, в 2026 году в Европе заработают 10 экспортных центров.

По словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Давида Алояна, уже в этом году Украина может экспортировать в разные государства вооружений на сумму несколько млрд долларов.

Он также сообщает, что государственная комиссия, занимающаяся выдачей соответствующих лицензий в военное время, одобрила большинство из 40 заявок от производителей оборонной промышленности на экспорт материальных средств и услуг.

В то же время господин Алоян не прогнозирует безумного бума экспорта, ведь в первую очередь должны быть удовлетворены внутренние потребности в вооружениях. Однако уже сейчас известно, что такие наши партнеры, как Германия, Великобритания, США, скандинавские страны и некоторые государства Ближнего Востока очень заинтересованы в получении оружия и передовых технологий нашей страны.

«Нет ни желания, ни цели закрыть всех производителей и оставить только своих… Есть подход, и он сосредоточен на создании системы, ставящей во главу угла интересы передовой и национальные интересы. А затем последуют коммерческие интересы», — говорит Алоян.

Украинский совет оружейников уже давно поддерживал идею контролируемого экспорта, но его руководители считали, что в первую очередь должны быть удовлетворены все потребности Вооруженных сил Украины.

Так, в комментарии AIN, руководители совета отметили, что каждая сделка должна проходить государственное лицензирование, запрет на реэкспорт и послепоставочный контроль.

В совете уверены, что сегодня можно экспортировать морские дроны, а в перспективе рассматриваются возможности вывоза из Украины отдельных видов БПЛА и средств РЭБ, которые не уменьшают запасов фронта.

Что касается экономического эффекта от экспорта вооружений, то считается, что при консервативном сценарии эта цифра может приближаться к 500 млн долларов в год, а это дает 100 млн долларов налоговых поступлений в бюджет.

По реалистическому сценарию эффект может составить до 1,5−2 млрд долларов в год и в государственный бюджет, таким образом будет поступать до 500 млн долларов.

Все это дополнительно увеличит рабочие места, активно заработают компании по технологиям и крупнейшие производители вооружения.

По оценкам военных экспертов, наша страна еще в 2024 году имела большой экспортный потенциал, который составил 2 млрд долларов.

Как считает Тимофей Юрков, соучредитель производителя РЭБ Contra-Dron, экспорт для украинских производителей крайне нужен, а его возможность позволила бы сбалансировать производственные циклы и оптимизировать ресурсы предприятий.

«Для выхода на экспорт нам не нужно ничего расширять. Просто в периоды, когда нет внутренних заказов, мы могли бы направлять ресурсы на зарубежные контракты без ущерба для обороноспособности Украины. Экспорт, со своей стороны, делает бизнес-процессы более предсказуемыми и способствует долгосрочному планированию», — считает он.

Есть и компании, которые сейчас не планируют экспорт. К примеру, Ирина Терех, СТО компании Fure Point, говорит, что все производственные возможности, наращенные компанией, задействованы в обеспечении фронта.

«На будущее мы рассматриваем экспорт, возможно, программных решений, а также навигационных решений, которые нам позволяют быть эффективными. Также речь идет и о ракетах и ​​решениях для ПВО. Но сейчас мы больше сфокусированы на внутренней работе», — отмечает она.

Выводы

С началом полномасштабной войны в Украине уже по итогам 2022 года наблюдалось значительное падение ВВП. Разумеется, сегодня страна отдает все силы и экономический потенциал на борьбу с российским агрессором. Важно, что экономику Украины сейчас активно поддерживает ВПК. Он напрямую способствует развитию других отраслей экономики, например, металлургии и логистики.

Понятное дело, что подавляющее большинство производимого в Украине оружия должно идти на нужды Вооруженных Сил Украины. Но за годы войны в нашей стране сформировался мощный военно-промышленный комплекс, начавший производить излишки продукции. Именно их можно с успехом экспортировать в разные страны Европы и Азии без негативного влияния на саму Украину.

Это предоставит нашей стране дополнительные валютные поступления, которые ей так необходимы для развития, и в значительной степени пополнит государственный бюджет.

