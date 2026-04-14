0 800 307 555
ру
Каждую третью гривну бюджета обеспечивают две отрасли экономики

Казна и Политика
48
Уплата налогов
Несмотря на полномасштабную войну, экономика Украины продолжает работать. Это обеспечивают тысячи предприятий, ежедневно поддерживающих деловую активность и наполняющих бюджет.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
В январе-марте 2026 года наибольший вклад в доходы сводного бюджета обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля — вместе они сформировали более 34% всех поступлений. Фактически речь идет о каждой третьей гривне бюджета. В частности, доля перерабатывающей промышленности составила 17,7%, а оптовая и розничная торговля вместе с ремонтом транспорта — 16,5%.

Показатели других отраслей

Среди других отраслей значительную долю обеспечили государственное управление и оборона вместе с социальным страхованием (11,7%), а также финансовая и страховая деятельность (11,2%).
В то же время фиксируется и рост налоговых поступлений в ключевых секторах.
  • Наибольший прирост продемонстрировала перерабатывающая промышленность — плюс 15,5 млрд грн (+18,2%).
  • В сфере государственного управления и обороны поступления увеличились на 10,5 млрд. грн. (+18,7%).
  • В торговле — на 7,3 млрд грн (+8,4%).
  • Также существенно выросли платежи в сфере энергетики — на 5,7 млрд грн (+18,8%).
По словам Карнаух, бизнес работает в сложнейших условиях — под постоянными обстрелами, с перебоями в энергоснабжении и дефицитом ресурсов, но продолжает выполнять налоговые обязательства.
Она подчеркнула, что налоговая служба меняет подходы к работе — от давления до сервисной модели. Речь идет об уменьшении бюрократии и устранении искусственных препятствий для добросовестных плательщиков, что особенно важно в условиях войны.
Ранее мы сообщали, что Государственная налоговая служба запустила новый сервис — налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНСЭкономика
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems