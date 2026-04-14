Каждую третью гривну бюджета обеспечивают две отрасли экономики Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Несмотря на полномасштабную войну, экономика Украины продолжает работать. Это обеспечивают тысячи предприятий, ежедневно поддерживающих деловую активность и наполняющих бюджет.

Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

В январе-марте 2026 года наибольший вклад в доходы сводного бюджета обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля — вместе они сформировали более 34% всех поступлений. Фактически речь идет о каждой третьей гривне бюджета. В частности, доля перерабатывающей промышленности составила 17,7%, а оптовая и розничная торговля вместе с ремонтом транспорта — 16,5%.

Среди других отраслей значительную долю обеспечили государственное управление и оборона вместе с социальным страхованием (11,7%), а также финансовая и страховая деятельность (11,2%).

В то же время фиксируется и рост налоговых поступлений в ключевых секторах.

Наибольший прирост продемонстрировала перерабатывающая промышленность — плюс 15,5 млрд грн (+18,2%).

В сфере государственного управления и обороны поступления увеличились на 10,5 млрд. грн. (+18,7%).

В торговле — на 7,3 млрд грн (+8,4%).

Также существенно выросли платежи в сфере энергетики — на 5,7 млрд грн (+18,8%).

По словам Карнаух, бизнес работает в сложнейших условиях — под постоянными обстрелами, с перебоями в энергоснабжении и дефицитом ресурсов, но продолжает выполнять налоговые обязательства.

Она подчеркнула, что налоговая служба меняет подходы к работе — от давления до сервисной модели. Речь идет об уменьшении бюрократии и устранении искусственных препятствий для добросовестных плательщиков, что особенно важно в условиях войны.

