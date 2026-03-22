Налоговые скидки в 2026 году: о вариантах и ​​необходимых документах

Налоговые скидки от государства

В 2026 году украинцы могут получить от государства разные виды возврата средств и компенсаций. Речь идет не только о социальных выплатах, но и о налоговых скидках, возврате переплат, компенсации за поврежденное жилье, пособии военным после плена и других программах поддержки.

Finance.ua собрал основные случаи, когда государство может вернуть деньги. Мы также прописываем, кто имеет право на такие выплаты, какие документы следует подать и сколько длится рассмотрение заявлений.

Налоговые скидки

Одна из самых распространенных возможностей вернуть деньги — это налоговая скидка. Она позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного в течение года. Сделать это можно до 31 декабря 2026 года включительно.

Речь идет о средствах, уплаченных в 2025 году, в частности, за обучение в государственных учебных заведениях, пользование ипотечным жилищным кредитом, использование репродуктивных технологий, благотворительные взносы и прочие расходы.

Как отмечают в Государственной налоговой службе Украины, в налоговую скидку зачисляются только фактически уплаченные расходы, подтвержденные документами. Это могут быть квитанции, фискальные или товарные чеки, прибыльные кассовые ордера — главное, чтобы в документах был указан и поставщик услуг, и лицо, осуществившее оплату.

Как получить налоговую скидку?

Для получения налоговой скидки налогоплательщик подает декларацию об имущественном состоянии и доходах в орган контроля, в котором состоит на учете. К декларации прилагаются подтверждающие документы (копии квитанции, чеков, платежных поручений, копии договоров о предоставлении услуг, документы о степени родства и т.п.), а также паспорт и идентификационный код.

Налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика одним из следующих способов:

лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган Государственной налоговой службы (ГНС) по месту учета;

отправляется по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

через Электронный кабинет налогоплательщика (наиболее популярный и удобный способ).

После подачи декларации средства возвращаются в течение 60 календарных дней. В то же время, сумма налоговой скидки не может превышать размер годового дохода, полученного в виде заработной платы.

Налоговая скидка за обучение

Чаще всего украинцы пользуются налоговой скидкой за оплату обучения в университетах на контрактной форме. Но она также доступна и в случае оплаты обучения в отечественных заведениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования.

То есть, если человек или его близкие родственники оплатили обучение в указанных учебных заведениях, часть расходов можно вернуть. Эта скидка доступна украинцам, которые работают официально (из них удерживается НДФЛ 18%) и оплачивали обучение себя или близких родственников первой ступени: детей, супругов, родителей.

Налоговая скидка на обучение, источник фото: pixabay

Лимит возврата зависит от того, за чье обучение вы платили: если это вы сами или взрослый родственник (супруг, родители), то государство возвратит до 100% ваших расходов, но не больше суммы НДФЛ, которую вы уплатили за весь год.

Для каждого ребенка лимит фиксированный — 18% от минимальной зарплаты. На 2026 год это 1530 грн. на одного ребенка (18% от минимальной заработной платы 8500 грн.). То есть, как видим, налоговая скидка за обучение напрямую зависит от того, за чье обучение вы платили.

Например, отец с зарплатой 240 тыс. грн/год (НДФЛ 43 тыс. грн) уплатил 50 тыс. грн за вуз ребенка — вернут всего 1440 грн (18% от минимальной зарплаты за 2025 год). А за свое обучение за те же 50 тыс. грн дадут 9 тыс. грн (18% расходов в пределах НДФЛ).

Кто имеет право:

студент, официально работающий и уплачивающий НДФЛ;

родители студента/ребенка;

муж или жена;

опекуны.

Как оформить?

Подайте декларацию о доходах за 2025 год до 31 декабря 2026 через Электронный кабинет налогоплательщика , лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета или почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения.

Какие документы необходимо приложить к Декларации:

копию паспорта (1, 2 страницы и страница регистрации места жительства (прописки) - и ученика/студента, и члена семьи, подающего Декларацию на получение налоговой скидки);

копию договора с учебным заведением;

копию квитанции об оплате за обучение за отчетный год;

документы, подтверждающие степень родства, а именно: копию свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке, если оплата была за мужа (жену);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика: ученика/студента и члена семьи (подающего Декларацию на получение налоговой скидки);

оригиналы справки с места работы о начисленной заработной плате, удержанном налоге на доходы физических лиц и сумме налоговой социальной льготы (в случае ее наличия) за отчетный налоговый год;

реквизиты банковского счета для перечисления суммы полученной налоговой скидки (номер счета, наименование и МФО банка).

Обратите внимание: если физлицо в течение отчетного года не получало доходы в виде зарплаты, то оно не сможет воспользоваться налоговой скидкой. То есть получить такую ​​скидку может только физлицо, которое получает официальную зарплату и уплачивает с нее налог на доходы в размере 18%.

Налоговая скидка в Украине в 2026 году охватывает не только расходы на обучение, но и ряд других направлений, позволяющих вернуть часть уплаченного НДФЛ. Среди них проценты за ипотеку, благотворительные взносы, расходы на репродуктивные технологии и переоборудование авто на газ. Ниже подробно разберем каждый случай, условия, документы и сроки.

Налоговая скидка за ипотечные проценты

Налоговая скидка за ипотечные проценты позволяет тысячам украинцев в 2026 году существенно уменьшить финансовую нагрузку от кредита на жилье — это один из самых выгодных инструментов для тех, кто взял ипотеку на квартиру, дом или даже комнату.

Такая скидка доступна резидентам Украины, которые платят проценты по ипотечному кредиту именно на приобретение или строительство жилья, являющегося вашим основным местом жительства — легко подтвердить регистрацией в паспорте или паспорте гражданина. Государство возвращает часть фактически уплаченных процентов, но не больше суммы вашего годового налогооблагаемого дохода от зарплаты (после вычета НСЛ и ЕСВ), и это право действует целых 10 лет подряд — с момента ввода жилья в эксплуатацию или оформление права собственности.

Скидка за ипотечные проценты

Например, семья за год заработала около 300 тыс. грн. Из этой суммы было уплачено около 54 тыс. грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если за год семья выплатила 60 тыс. грн. процентов по ипотечному кредиту, эти расходы можно включить в налоговую скидку. Поскольку ставка НДФЛ составляет 18%, государство может вернуть часть уплаченного налога — около 10 800 грн.

Фактически это означает, что часть налога, который человек уже уплатил государству, возвращается на его банковский счет после подачи декларации.

Важно, что сумма возврата не может быть больше налога, уплаченного в течение года. То есть, чем больше официальный доход и расходы на проценты по ипотеке, тем больше может быть налоговая скидка.

Как оформить?

Подайте декларацию за 2025 год до 31 декабря 2026 год через Электронный кабинет налогоплательщика или лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета или почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения.

Приложите кредитный и ипотечный договоры (нотариально заверенный), выписки из банка с разбивкой процентов — и через 60 дней деньги поступят на карту.

Налоговая скидка за благотворительные взносы

Налоговая скидка за благотворительные взносы — это выгодный бонус для украинцев в 2026 году, которые поддерживают общественно полезные инициативы, ведь государство возвращает часть налога за ваши пожертвования, стимулируя благие дела.

Такая скидка доступна резидентам, которые переводили деньги или имущество неприбыльным организациям (включая религиозные общины, волонтеры или ВСУ) в виде пожертвований или благотворительных взносов на науку, образование, культуру, спорт или медицинскую помощь — но не более 4% от общего налогооблагаемого дохода за 2025 год и не превышая уплаченного НДФЛ. Ограничения четкие: не подходят политические взносы, переводы за границу или коммерческие проекты. Как отмечают в ГНС, переводы на личные счета волонтеров, а также взносы на специальные счета Национального банка Украины или United24 также не учитываются, ведь эти получатели не имеют статуса неприбыльных организаций.

Скидка за благотворительные взносы

Например, если за год человек заработал 240 тыс. грн, из этой суммы было уплачено около 43 тыс. грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Предположим, что за год он перечислил 9600 грн на благотворительный фонд, который поддерживает Вооруженные силы Украины. Это составляет 4% годового дохода, то есть полностью вкладывается в лимит расходов, которые можно учесть для налоговой скидки. В таком случае государство может вернуть 18% суммы взноса — примерно 1728 грн.

Фактически это означает, что часть расходов на благотворительность компенсируют через возврат ранее уплаченного налога. В то же время закон устанавливает ограничения: для налоговой скидки учитываются благотворительные взносы не более 4% годового дохода. Если человек пожертвовал больше, возврат налога рассчитают только в пределах этого лимита.

Как оформить?

Подайте декларацию за 2025 год до 30 апреля 2026 или до 31 декабря через Электронный кабинет налогоплательщика или лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета или почты с уведомлением о вручении и с описанием вложения.

Приложите чеки, выписки банка и акты от получателя.

Документы должны содержать информацию о благотворителе и получателе взноса.

Налоговая скидка за репродуктивные технологии

Украинцы, борющиеся с бесплодием, могут рассчитывать на солидную налоговую поддержку от государства — полное возмещение расходов на вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), такие как ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) или суррогатное материнство. Это право распространяется на резидентов с официальной зарплатой (по НДФЛ), кто платил услуги для себя или супругов в аккредитованных клиниках с лицензией Минздрава — по договору с ФЛП или юрлицом.

В 2026 году полный базовый цикл ЭКО в Украине стоит ориентировочно 40−90 тыс. грн (без лекарств — 44−92 тыс. грн с учетом ICSI), в зависимости от клиники и протокола.

К примеру, если за 2025 год человек заработал 400 тыс. грн и уплатил примерно 64 тыс. грн НДФЛ, он может воспользоваться налоговой скидкой за расходы на ЭКО. Если на процедуру потратили 80 тыс. грн, эта сумма подпадает под скидку, ведь она меньше трети годового дохода (примерно 118 тыс. грн). В таком случае государство может вернуть около 14 400 грн — это 18% от израсходованной суммы. Фактически речь идет о возврате части ранее уплаченного налога.

Справка Finance.ua Важно: государство не компенсирует всю сумму расходов. Вернуть можно только 18% от израсходованной суммы — то есть часть налога на доходы физических лиц в пределах установленного лимита. В то же время ФЛП не может получить такую ​​скидку с доходов от предпринимательской деятельности.

Как получить скидку?

Чтобы получить возврат средств, нужно подать декларацию о доходах через Электронный кабинет налогоплательщика или лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета или почты с уведомлением о вручении и с описанием вложения. К декларации следует приложить:

договор с клиникой;

квитанции или чеки об оплате процедур;

медзаключения/справки;

свидетельство о браке (для супругов);

справку о доходах.

Подать декларацию можно до конца 2026 года, а рассмотрение заявления и возврат средств обычно занимает до 60 дней.

Налоговая скидка за переоборудование авто в газ

Налоговую скидку можно получить и при переоборудовании автомобиля в альтернативное топливо — например, сжиженный газ или биогаз. Главное условие — работы должны быть выполнены на сертифицированной СТО, а изменения должны быть официально внесены в техпаспорт автомобиля.

В налоговую скидку можно включить часть расходов на такое переоборудование — ориентировочно до 10 тыс. грн (это около 50% минимальной зарплаты в 2026 году).

Скидка за переоборудование авто на ГБО

Например, если владелец авто потратил 10 тыс. грн на установку газобаллонного оборудования, государство может вернуть 18% этой суммы — примерно 1800 грн в виде налоговой скидки.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать декларацию об имущественном положении и доходах и приложить документы, подтверждающие расходы: акты выполненных работ, чеки, сертификат СТО и техпаспорт авто с отметкой о переоборудовании.

Такие расходы указываются в приложениях к декларации об имущественном положении и доходах. Подать документы можно традиционно через Электронный кабинет налогоплательщика или другие официальные сервисы. Важно хранить все чеки и документы — это поможет быстрее получить возврат налога.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.