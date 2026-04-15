В ЕС заявили, что перенесли выплату Украине в рамках кредита в 90 миллиардов евро на второй квартал 2026 года

Первый транш кредита в размере 90 млрд евро будет выплачен Украине уже во втором квартале 2026 года. В Европейской комиссии опровергли информацию о переносе выплат на второе полугодие, назвав предыдущие сообщения «технической ошибкой».
Об этом сообщил представитель Европейской Комиссии Балаж Уйвари в комментарии «Суспільному».
Балаж Уйвари отрицает ранее предоставленную информацию, что выплата первого транша «перенесена на второе полугодие» 2026 года. Он назвал эту информацию «технической ошибкой».
В Еврокомиссии отметили, что «по-прежнему привержены осуществлению первой выплаты в рамках этого пакета» и «выполнят условия кредита так или иначе».
Политические изменения в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение Совета Евросоюза о выплате 90 миллиардов евро кредита Украине. 12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент. На них победила оппозиционная партия «Тиса», которая сформирует будущее правительство страны.
Лидер партии «Тиса» Петер Мадяр 13 апреля заявил, что вопрос о выплате Украине кредита в 90 миллиардов евро «не будет на столе» до момента формирования правительства «Тисы». Венгрия будет отстранена от переговоров европейских партнеров по этому решению.
Второй квартал 2026 года начался в апреле и завершится в июне.