Бизнес просит власти упростить трудоустройство иностранцев из-за дефицита кадров

Из-за дефицита рабочей силы украинский бизнес инициирует упрощение процедур трудоустройства иностранцев.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев по итогам встречи с киевскими предпринимателями.

Во встрече приняли участие представители предприятий пищевой, химической, деревообрабатывающей промышленности, легкой индустрии, машиностроения и приборостроения, фармацевтического сектора, а также производители строительных материалов, промышленного и климатического оборудования и упаковки.

Среди ключевых проблем, озвученных предпринимателями, — дефицит персонала, а также поиск решений для возобновления производства, развития и обеспечения энергонезависимости.

Бизнес интересует вопросы бронирования и критерии определения критичности предприятий.

«Из-за дефицита рабочей силы компании также инициируют и упрощение процедур для трудоустройства иностранцев и переобучение специалистов на новые профессии», — заявил Соболев.

В ходе встречи обсудили инструменты поддержки энергонезависимости бизнеса. В частности, речь идет о доступных кредитах до 10 млн грн под 0% на приобретение генераторов и газовых установок, а также финансирование до 250 млн грн в рамках программы «5−7-9%» для закупки энергетического оборудования.

В министерстве подчеркивают необходимость своевременной подготовки бизнеса к следующему отопительному сезону.

Также обсудили возможности государственной политики «Сделано в Украине» для развития и масштабирования производства. Среди инструментов — льготные кредиты «5−7-9%», гранты на переработку и восстановление, программы частичной компенсации стоимости украинской техники и оборудования, страхование военных рисков, программа «Национальный кешбэк», а также поддержка проектов со значительными инвестициями.

Отдельно участники встречи подняли ряд отраслевых вопросов. Среди них дефицит сырья, в частности в деревообрабатывающей промышленности, цифровизация экспортных лицензий и расширение уровня локализации в сфере публичных закупок.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Элла Либанова ранее заявляла , что после завершения войны в Украину могут приехать работать две категории людей: рабочие из беднейших стран и инженеры. По словам Либановой, обычно люди из более бедных стран переезжают в более богатые. Поскольку Украина долгое время после войны будет оставаться относительно бедной, сюда не приедут те, кто ищет социальные выплаты, как в системе welfare в США.

Вторая группа, которую стоит ожидать, — инженеры. По мнению специалиста, если в Украине появятся условия для реализации профессиональных навыков, эти специалисты тоже приедут, независимо от зарплаты или уровня жизни.

