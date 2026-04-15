0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Рекордные 13,4 миллиарда: налоговые поступления от Дія. City выросли на 68%

Казна и Политика
11
С начала действия спецрежима в 2022 году резиденты уплатили уже более 79 миллиардов гривен налогов
За первые три месяца 2026 года резиденты «Дія.City» уплатили в бюджет 13,4 млрд грн налогов. Это на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
В общей сложности от запуска программы в 2022 году резиденты уплатили уже более 79 миллиардов гривен налогов.

Кто создает инновации в Украине

Сегодня к Дія. City присоединилось уже около 4100 компаний. Среди них украинские продуктовые стартапы, разработчики defence-tech решений и мировые технологические гиганты. Это GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber и другие.
Условия Дія. City остаются одними из самых привлекательных в Европе. Пространство помогает технологическому бизнесу работать эффективно благодаря:
  • льготной налоговой нагрузке;
  • гибким формам сотрудничества со специалистами (GIG-контракты);
  • инструментам для привлечения венчурного капитала;
  • гарантиям защиты прав интеллектуальной собственности.
По материалам:
Finance.ua
НалогиIT
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems