Рекордные 13,4 миллиарда: налоговые поступления от Дія. City выросли на 68% Сегодня 05:28 — Казна и Политика

За первые три месяца 2026 года резиденты «Дія.City» уплатили в бюджет 13,4 млрд грн налогов. Это на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В общей сложности от запуска программы в 2022 году резиденты уплатили уже более 79 миллиардов гривен налогов.

Кто создает инновации в Украине

Сегодня к Дія. City присоединилось уже около 4100 компаний. Среди них украинские продуктовые стартапы, разработчики defence-tech решений и мировые технологические гиганты. Это GlobalLogic, SoftServe, EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, Fintech-IT Group, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber и другие.

Условия Дія. City остаются одними из самых привлекательных в Европе. Пространство помогает технологическому бизнесу работать эффективно благодаря:

льготной налоговой нагрузке;

гибким формам сотрудничества со специалистами (GIG-контракты);

инструментам для привлечения венчурного капитала;

гарантиям защиты прав интеллектуальной собственности.

