Место для вашей рекламы

Владельцев разрушенного жилья освободили от уплаты коммуналки: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который регулирует начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и учет ущерба в случае повреждения или уничтожения недвижимости.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Закон гарантирует право на освобождение от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, в частности, если часть объекта (квартиры, нежилые помещения или места общего пользования) непригодна к использованию и услуги фактически не предоставляются до момента полного восстановления здания.
Положения закона будут действовать в течение всего периода военного положения и еще год после его прекращения или отмены.

Что предусматривает документ

Закон определяет порядок начисления жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда здания повреждены или уничтожены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины.
В частности, предусматривается:
  • отмена начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если дом поврежден или разрушен или его эксплуатация невозможна из-за обстрелов;
  • освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты за коммунальные услуги в период, когда объект фактически непригоден для проживания;
  • определение порядка учета ущерба, причиненного владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;
  • урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими зданий и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.
Среди важных нововведений — норма распространяется и на разрушенные дома, начиная с 24 февраля 2022 года.
Напомним, соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 25 марта.
Отметим, что за эту зиму теплокоммунэнерго увеличили задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн. Общий объем долгов теплокоммунэнерго продолжает расти. Харьковские коммунальные предприятия накопили значительные долги — почти 8 млрд грн за электроэнергию и 23 млрд грн за потребленный газ.
Место для вашей рекламы
