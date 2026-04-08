Как менялись тарифы на коммунальные услуги в Украине

Тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине никогда не были исключительно экономической категорией. Они формировались на пересечении политики, социальных рисков и внешних факторов — от цен на импортный газ до условий сотрудничества с международными кредиторами.

В последнее десятилетие страна пережила несколько принципиально разных моделей тарифообразования: от резкого рыночного выравнивания после 2014 года до частичного возврата к административному контролю во время полномасштабной войны.

В этом материале Finance.ua проанализировал динамику тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги от независимости и до сегодняшнего дня, а также вспомнил, как государственная политика, сотрудничество с МВФ и состояние энергетической инфраструктуры влияют на цены и возможный рост в целом и в будущем.

Как формировались тарифы на коммунальные услуги в Украине: от независимости до 2000-х

Современная тарифная политика в Украине во многом является результатом решений, принятых еще в 1990-х и 2000-х годах. В это время сформировалась модель, в которой цены на газ, электроэнергию, воду и отопление определялись не рынком, а социальной целесообразностью. Низкие тарифы стали инструментом сдерживания бедности, но в то же время причиной системных проблем, которые накапливались годами.

1990-е годы: тарифы как инструмент выживания

После распада СССР Украина оказалась в условиях глубочайшего экономического кризиса. Падение производства, гиперинфляция и резкое сокращение доходов населения не оставляли государству пространства для рыночных экспериментов в сфере тарифов.

В 1992—1995 годах Украина постепенно выходила из рублевой зоны и перешла на карбованцы, а коммунальные услуги стоили в буквальном смысле копейки. Так, в Киеве за свет платили 15 коп. за 1 кВт·ч. К 1995 году цена на электроэнергию увеличилась до 450 купоно-карбованцев за киловатт.

Стоимость холодного водоснабжения и водоотвода увеличилась от 60 коп. до 15 800 купоно-карбованцев за куб. метр. Цена за отопление выросла с 16 коп. до 350 купоно-карбованцев. Средняя зарплата выросла от 1 тыс. 523 до 3 млн 208 тыс. купоно-карбованцев.

За газ в 1992 году платили 21 коп., а в 1995 — 380 купоно-карбованцев. С момента обретения независимости Украина постепенно снижала уровень потребления газа. Кстати, именно тогда началось газовое противостояние россии и Украины.

В августе 1993 года россия на 5 дней даже прекращала поставлять газ, однако в конце концов вынуждена была договариваться. В 1994 году было подписано рассчитанное на 10 лет соглашение о поставках газа Украине и транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

За поставки газа Украина расплачивалась сначала отказом от зарубежных активов бывшего советского союза (в 1994—1995 годах) и несправедливым разделением Черноморского флота. В 1997 году получала топливо, пользуясь погашением арендной платы за размещение Черноморского флота рф в Крыму до 2017 года, а в 1998 году поставляла Украине газ исключительно как оплату за транзит.

В 1996 году Украина перешла на гривну. За свет нужно было заплатить 8 коп. за кВт·ч, за газ — 22 коп., за холодную воду — 11 коп. за кубометр, отопление — 50 коп. за кубический метр. Средняя зарплата составила 103,28 грн.

Такие цены держались еще год, а в 1998-м немного выросли: за свет — 10 коп., за холодную воду — 38 коп. за кубометр. Цены на газ и отопление не изменились. Средняя зарплата выросла до 136,82 грн.

Динамика тарифов на коммунальные услуги (1992−1998)

Услуга 1992 1995 1996 1998 Динамика Электроэнергия (за 1 кВт/год) 15 коп. 450 купоно-рублей 8 коп. 10 коп. Прыжок → падение → рост Газ 21 коп. 380 купоно-рублей 22 коп. 22 коп. Прыжок → стабильность Вода (за 1 куб. м) 60 коп. 15 800 купоно-рублей 11 коп. 38 коп. Резкий прыжок → падение → рост Отопление 16 коп. 350 купоно-рублей 50 коп. 50 коп. Прыжок → фиксация

2000-е годы: газовые войны

С 2000 по 2005 год коммунальные услуги оставались неизменными: 16 коп. за кВт·ч электроэнергии, 82 коп. за холодную воду, 17 коп. за газ и 8 коп. за кв. м за отопление. Средняя зарплата выросла с 180,97 до 640,86 грн.

В 2006 году коммунальные услуги подорожали. За свет нужно было платить 24 коп. за кВт·ч, холодная вода стоила 1,48 грн за куб. м, газ — 31 коп. за куб. м, отопление — 1,6 грн за кв. м. Средняя зарплата составила 864,91 грн.

В 2009 году произошло следующее ощутимое удорожание. За холодную воду нужно было заплатить 2,86 грн, за газ 48 коп. за куб. м, отопление — 2,38 грн за кв. м. Средняя зарплата выросла до 1665 грн.

В следующем году цена на газ выросла до 79 коп. за куб. м. Такая цена держалась до 2013 года. Стоимость отопления выросла с 2,38 до 2,91 грн.

Стоит отметить, что с 1999 года россия использовала «газовый вопрос» новым способом, позволяющим одновременно ослабить обороноспособность Украины и усилить вооруженные силы россии. В 1999—2001 годах Украина в обмен на газ уступала россии различными видами вооружения. При этом россия продолжала обвинять Украину в кражах газа из транзитной трубы.

Кульминацией стали так называемые «газовые войны» 2005−2006 и 2008−2009 годов. В 2009 году россия полностью прекратила поставки газа в Украину и транзит в Европу после ценового ультиматума, что повлекло за собой энергетический кризис.

19 января 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали десятилетний контракт, отказавшись от посредников и перейдя к прямым поставкам газа.

Цена была привязана к мировым рынкам (базово — 450 долларов за тысячу кубометров), транзит — 1,7 доллара. Соглашение предусматривало принцип «бери или плати»: Украина должна была ежегодно закупать по меньшей мере 52 млрд кубометров или платить штрафы, которые зимой достигали 300%, а летом — 150% от стоимости невыбранного газа.

Это означало постепенный отказ от политически дешевого газа и заложило основу для дальнейшего роста тарифов.

В итоге 2000-е годы стали периодом, когда газ окончательно превратился в инструмент влияния — и именно это определило как будущие конфликты, так и необходимость болезненных тарифных реформ в следующем десятилетии.

Динамика тарифов на коммунальные услуги (2000−2013)

Услуга 2000-2005 2006 2009 2010-2013 Динамика Электроэнергія (за 1 кВт/год) 16 коп. 24,4 коп. 24,4 коп. 28 коп. (з 2012, до 150 кВт/год) Стабильность → рост Газ (за куб. м) 17 коп. 31 коп. 48 коп. 79 коп. Постепенный рост Вода (за 1 куб. м) 82 коп. 1,48 грн 2,86 грн 2,86 грн Стабильность → резкий рост Отопление (за кв. м) 8 коп. 1,6 грн 2,38 грн 2,91 грн Резкий рост → дальнейшее повышение

2014−2016 годы: ключевой этап

Период после революции достоинства стал точкой наибольшего слома тарифной политики.

До 2014 года тарифы на газ, тепло и электроэнергию для населения оставались значительно ниже экономически обоснованного уровня. Это компенсировалось бюджетом и создавало хронический дефицит в секторе.

Больше всего тарифы выросли в 2014—2016 годах. Так, в 2014-м цены поднялись на 123%. Электроэнергия подорожала до 42 коп. за кВт·ч, кубометр холодной воды стал стоить 7,46 грн, за газ пришлось платить 1,09 грн за куб. м, а отопление подскочило в цене до 9,22 грн за кв. м. Средняя зарплата составляла 3 167 грн. В некоторых семьях платежки забирали более 15−20% дохода.

В 2016—2017 годах цены были следующими: свет — 1,29 грн за кВт·ч, холодная вода — 13,77 грн за куб. м, газ — 6,88 грн за куб. м, отопление — 32,97 грн за кв. м. Средняя зарплата составила 4 362 грн.

Эти изменения стали частью более широкой реформы энергорынка. В то же время, они стали серьезным социальным шоком: расходы домохозяйств на коммунальные услуги резко возросли, а их доля в бюджете семей стала стабильно увеличиваться.

Отдельным примером изменений стала электроэнергетика: после внедрения формулы Роттердам+ в 2016 году оптовая цена электроэнергии выросла примерно на 19%. Это повлияло на всю тарифную систему.

Динамика тарифов на коммунальные услуги (2014−2017)

Услуга До 2014 року 2014 2016-2017 Динамика Электроэнергия (за 1 кВт/год) Значительно ниже рынка 42 коп. 1,29 грн Резкий рост Газ (за куб. м) Значительно ниже рынка 1,09 грн 6,88 грн Стремительный рост Вода (за 1 куб. м) Значительно ниже рынка 7,46 грн 13,77 грн Резкий рост Отопление (за кв. м) Значительно ниже рынка 9,22 грн 32,97 грн Стремительный рост

Справка Finance.ua Справка Finance.ua: Формулу «Роттердам+» НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год.

Ориентиром была выбрана цена на угольной товарной бирже в Роттердаме, учитывающая стоимость топлива газовых марок в нидерландском угольном хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен (индекс ARA или API2).

То есть в тариф на произведенное украинскими ТЭС электричество закладывалась средняя стоимость энергетического угля в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена за последние 12 месяцев плюс цена доставки в Украину.

Действие формулы «Роттердам+» прекратилось с 1 июля 2019 года в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.

2018−2021 годы: попытка стабилизации

С 2018 года тариф на электроэнергию разделили: те, кто использовал менее 100 кВт электроэнергии в месяц, платили по 90 коп. за киловатт, остальные — по 1,68 грн. Такое распределение держалось в течение трех лет. С 1 января 2021 года все потребители начали платить по 1,68 грн за кВт·ч.

За холодную воду в 2018 году нужно было заплатить 15,49 грн за кубометр, в 2019 — 19,60, а в 2020 и 2021 — 21,76 грн за куб. м. Тариф на газ для населения в 2018 году составил 6,96 грн за куб. м, в следующем году — 8,55 грн, в 2020 году снизился до 5,87 грн, а с 1 января 2021 года поднялся до 9,87 грн за кб. м (в Киеве) и отдельно за доставку газа по 0,37 грн за каждый куб. м. Отопление с 2018-го подорожало с 31,55 до 38,5 грн за кв. м в 2019 году. Такая цена держалась до января 2021 года включительно. Средняя зарплата выросла с 7 711 грн 2018 года до 14 017 грн 2021-го.

С 1 января 2021 года цены на коммунальные услуги в Украине резко выросли, что повлекло за собой волну недовольства среди украинцев. 19 января правительство снизило цену на газ до 6,99 грн за куб. м по всей стране. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тарифы на распределение газа для 14 компаний. Максимальный — 1,79 грн за кубометр.

С 1 октября тарифы на электроэнергию снизились для некоторых украинцев. Для граждан, потреблявших менее 250 кВт·ч в месяц, цена на электроэнергию составляла 1,44 грн за кВт. Цены в платежках украинцев, потреблявших более 250 кВт, остались неизменными — 1,68 грн за кВт·ч.

Годовые тарифы на газ в Украине от 1 октября остались неизменными — на уровне 7,8−14,9 грн за куб. м.

За тепло в ноябре 2021 года украинцы платили 22,6 грн кв. м.

Динамика тарифов на коммунальные услуги (2018−2021)

Услуга 2018 2019 2020 2021 Динамика Электроэнергия (за 1 кВт/год) 0,90 коп. до 100 кВт/год, 1,68 грн >100 кВт/год 0,90 коп. до 100 кВт/год, 1,68 грн >100 кВт/год 0,90 коп. до 100 кВт/год, 1,68 грн >100 кВт/год 1,68 грн (январь), 1,44 грн <250 кВт/год (октябрь) Стабильность → резкое повышение → частичное снижение Газ (за куб. м) 6,96 грн 8,55 грн 5,87 грн 9,87 грн (январь), 6,99 грн (после коррекции) колебания с падением → резкий рост → коррекция правительством Вода (за 1 куб. м) 15,49 грн 19,60 грн 21,76 грн 21,76 грн Постоянный рост → стабильность Отопление (за кв. м) 31,55 грн 38,50 грн 38,50 грн 38,50 грн → 22,6 грн (ноябрь) Рост → стабильность → снижение

После 2022 года: период относительной фиксации и актуальные тарифы в 2026-м

Начало полномасштабной войны 2022 года изменило логику тарифной политики. Если в предыдущие годы государство постепенно двигалось к рынку, то после 24 февраля 2022 года приоритетом стала социальная стабильность.

С августа 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения на период действия военного положения и в течение шести месяцев с момента его завершения. Впрочем, под действие этого моратория попадают не все услуги, а только газоснабжение (речь идет как непосредственно о цене на газ, так и тарифах на доставку. — Ред.), тепло и горячую воду. На электроэнергию, вывоз мусора и холодную воду он не действует.

В ноябре прошлого года член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий рассказала СМИ , что тарифы на тепло и горячую воду определяются индивидуально для каждого коммунального предприятия, учитывая состояние его оборудования и расхода на топливо. Они могут различаться для разных теплокоммунэнерго.

На газ и электроэнергию мораторий не распространяется. Однако их цена для населения остается фиксированной из-за механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), в рамках которого правительство обязывает государственные компании продавать ресурс дешевле рыночной цены или давать средства на компенсацию низкой цены.

Для почти всех бытовых потребителей в Украине — около 98% или более 12 млн домохозяйств — поставляется газ «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины». Она продает газ по цене 7,96 грн. за кубометр. Компания каждый раз продлевает условия этого тарифа, который называется «Фиксированный». Этот тариф действует с начала полномасштабного вторжения, и его действие определено до мая 2026 года.

Тариф на электроэнергию для населения тоже регулируется государством, однако с 2022 года он уже менялся, его повышали в 2023—2024 годах. 22 октября 2025 года Кабинет министров продлил действие действующего тарифа (4,32 грн за кВт·ч) до 30 апреля 2026 года. Для бытовых потребителей, использующих электроотопление, остаются следующие условия: до 2 000 кВт·ч в месяц действует тариф 2,64 грн за кВт·ч, а в случае потребления сверх этого объема применяется стандартная ставка 4,32 гривны за кВт·ч. Тариф на электроэнергию — единый для всей территории Украины.

Бабий рассказала, что система формирования тарифов на водоснабжение в Украине зависит от города. Для водоканалов, подчиняющихся НКРЭКУ, действует условная заморозка тарифов для населения. Для юридических лиц цены устанавливаются рыночные, а для бытовых рыночные расчеты вступят в силу после окончания военного положения.

Цена отопления за квадратный метр в Украине в 2026 году колеблется от 20 до 80 грн в зависимости от типа системы, региона и наличия счетчиков тепла. Для большинства семей в квартирах с централизованным отоплением это 35−50 грн за кв. м ежемесячно зимой, тогда как автономный газовый или тепловой насос могут опустить цифру до 15−30 грн.

Расчет стоимости отопления за квадратный метр учитывает реальное потребление тепла — от 0,022 до 0,03 Гкал на кв. м в месяц в среднем и дает четкую картину: в Киеве для 60-метровой квартиры счет часто достигает 2100−3 тыс. грн, а в регионах и с лучшей изоляцией — значительно меньше.

Динамика тарифов на коммунальные услуги (2022−2026)

Услуга 2022 2023 2024 2025 2026 Динамика Электроэнергия (за 1 кВт/год) 1,68 грн / в зависимости от потребления 2,64 грн 4,32 грн 4,32 грн (обычный), 2,64 грн до 2000 кВт 4,32 (обычный), 2,64 до 2000 кВт Частичное повышение → государственное регулирование Газ (за куб. м) 7,96 грн (фиксированный тариф) 7,96 грн 7,96 грн 7,96 грн 7,96 грн Фиксация тарифа через ПСО Вода (за 1 куб. м) В зависимости от города — — — — Условная заморозка тарифов для населения Отопление (за кв. м) 20-80 грн 20-80 грн 20-80 грн 20-80 грн 20-80 грн В зависимости от системы и региона; среднее централизованное 35-50, автономное 15-30

Как государственная политика, сотрудничество с МВФ и состояние энергетической инфраструктуры влияют на тарифы

В феврале этого года стало известно, что тарифы на газ, свет, отопление и горячую воду в Украине возрастут до рыночного уровня после окончания полномасштабного вторжения россии. Об этом говорится в тексте меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ.

Возврат к ценам, полностью отражающим рыночные условия, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках и может быть возможным только после завершения войны.

Также в документе говорится, что восстановление энергетики потребует от Украины постепенного повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление. В то же время, правительство должно обеспечить поддержку уязвимых домохозяйств.

«До конца июня 2026 года КМУ должно утвердить дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии», — отмечается в меморандуме.

После принятия дорожной карты планируется осуществить постепенную корректировку тарифов на электроэнергию, обеспечивая при этом пересмотр субсидий для защиты уязвимых категорий населения. Таким образом, чтобы обеспечить будущее повышение тарифов, соответствующий мораторий будет отменен.

Следует отметить, что даже в периоды длительных отключений электроэнергии этой тяжелой зимой суммы на платежках продолжали расти. Причину объяснил СЕО Yasno Сергей Коваленко изданию УНН . По его словам, на это влияют пусковой ток техники, индивидуальные привычки потребления и несвоевременная передача показателей счетчика.

Здесь стоит говорить о том, как именно потребляется электроэнергия в те часы, когда свет есть. Кому достаточно раз включить стиральную машину и приготовить еду. А у кого-то в это время все приборы работают по полной. Мы наблюдаем, что у части клиентов потребление даже возросло — стало больше, чем в «спокойный» период", — отметил он.

Коваленко подчеркнул, что на сумму в платежке влияют сразу несколько факторов. Один из них — так называемый пусковой ток. Когда электроснабжение возобновляется, техника потребляет гораздо больше энергии в момент запуска.

При восстановлении электроснабжения происходит скачок потребления. Электродвигатели холодильников, насосов, кондиционеров и другой техники в момент старта потребляют в 3−7 раз больше, чем при нормальной работе. Также важны индивидуальные привычки потребления. Кроме того, еще одним важным фактором является своевременная передача показателей счетчика.

Невозможно обойти тот факт, что в ряде регионов коммунальные компании работают с убытками, что затрудняет подготовку к следующим отопительным сезонам и проведение аварийных ремонтов. Часть сетей находится в критическом состоянии, а их модернизация требует значительных инвестиций.

Правительство подчеркивает, что любые решения о повышении тарифов будут приниматься с учетом социальной защиты населения. Параллельно рассматривается возможность расширения программ субсидий и адресной помощи домохозяйствам, которые не смогут самостоятельно покрывать обновленные счета. По словам чиновников, поддержка уязвимых категорий населения будет оставаться приоритетом.

Эксперты отмечают, что вопрос тарифов — один из самых чувствительных для украинцев, особенно в условиях военной экономики. В то же время они отмечают, что без обновления тарифной политики коммунальные предприятия рискуют оказаться еще в худшем финансовом положении, что может повлиять на качество и бесперебойность услуг.

О перерасчете платежек за услуги, которые не предоставлялись

В 2026 году в Украине был введен механизм перерасчета коммунальных платежей в случаях, когда услуги фактически не предоставлялись или предоставлялись некачественно. Речь идет прежде всего о перебоях, вызванных обстрелами, повреждением инфраструктуры или аварийными ситуациями.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в марте перерасчет был проведен за январь 2026 года, то есть за тот период, когда в отдельных городах украинцы не получали коммунальные услуги в полном объеме. В результате украинцам не насчитали в общей сложности 36,4 млн грн за фактически непредоставленные услуги.

Речь идет о:

теплоснабжении - 16,6 млн грн;

горячей воде — 9,9 млн грн;

централизованном водоснабжении — 3,9 млн грн;

водоотводе - 5,7 млн ​​грн;

обращении с бытовыми отходами — 257,6 тыс. грн.

В Киеве только за водоснабжение и водоотвод не доначислили 9,1 млн грн, а за централизованное теплоснабжение плату вовсе не включали из-за перебоев с предоставлением услуг.

Как подчеркнула Свириденко, ключевой принцип остается неизменным, а люди должны платить только за реально полученные услуги. Именно поэтому перерасчет производится автоматически, поставщики обязаны сами пересматривать начисления без обращений граждан.

Такой механизм был введен решением Кабинета Министров Украины в конце января 2026 года. Он предполагает, что в случае отсутствия тепла, воды или других услуг из-за атак рф или аварии, потребителям сразу корректируют платежки без дополнительных заявлений.

Выводы

Тарифы в Украине сегодня — это результат компромисса между политикой, экономикой и полномасштабной войной. Правительство сдерживает цены, чтобы сохранить социальную стабильность. МВФ и международные партнеры настаивают на рыночных принципах. Состояние энергетики формирует постоянно растущую реальную себестоимость.

В такой конфигурации главный вопрос не в том, будут ли расти тарифы, а в темпах и форме этого роста. А также в том, как государство сможет смягчить этот рост для населения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.