ВР разрешила не платить коммунальные услуги за разрушенное жилье — детали законопроекта

Сегодня ВР приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13155 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества «. «.

Речь идет об отмене начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учете ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.

Об этом сообщается на заседании парламента в среду, 25 марта.

Как будет действовать

Чтобы не платить за коммунальные услуги, нужно провести официальную процедуру обследования жилья и получить соответствующий акт о его состоянии. Именно этот документ станет основанием прекращения начислений.

Кто сможет не платить

Как говорится в документе, в настоящее время более чем у трех миллионов граждан страны жилье повреждено или разрушено.

Многие из этих людей были вынуждены покинуть свои дома и эмигрировать за границу или в соседние, более безопасные населенные пункты. Актуальным в этом случае становится вопрос оплаты некоторых коммунальных услуг в таких зданиях.

Закон должен устранить эту проблему и установить четкие и справедливые правила.

Кому положена льгота

Отмена или приостановка начисления коммунальных платежей происходит в случае, если жилье уничтожено или существенно повреждено, признано непригодным для проживания или не может эксплуатироваться из-за боевых действий.

Когда будут действовать льготы

Такие льготы будут действовать во время военного положения и еще в течение 1 года после его завершения. Это касается тех случаев, когда здание настолько повреждено, что его эксплуатация невозможна.

Вводятся также новые правила для ОСМД и управляющих компаний. Они смогут пересматривать взносы, освобождать отдельных совладельцев от оплаты, вести учет потерь и недополученных средств.

финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Программа должна помочь тысячам семей получить собственное жилье, однако средств может хватить не всем.

На программу предусмотрено 6,6 млрд грн. Средства направят на новый компонент программы єВідновлення. Речь идет о поддержке ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Также государство ввело отдельные механизмы поддержки ВПЛ, один из них — субсидия на аренду жилья. Программа предусматривает частичную компенсацию стоимости аренды для переселенцев, а также возмещение части налогов для владельцев жилья.

