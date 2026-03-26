Орбан подписал указ о прекращении поставок газа в Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил прекратить транзит природного газа через территорию Венгрии в Украину с июля 2026 года.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте правительства Венгрии.
Решение принято на фоне заявлений Будапешта о намерении усилить давление на Украину с целью возобновления поставок нефти через нефтепровод «Дружба», который получил повреждения в результате российского удара.
Орбан публично заявил, что до возобновления поставок нефти Венгрия не будет осуществлять транзит газа в Украину.
Что предусматривает указ
Указ предусматривает запрет венгерскому оператору газотранспортной системы FGSZ, дочерней компании группы MOL, предоставлять транзитные мощности для поставки газа в Украину с июля.
По данным украинского оператора газотранспортной системы, около 44% импорта газа Украина получала через Венгрию. В то же время, важными маршрутами поставки остаются Польша и Словакия.
Юридические вопросы
Эксперты отмечают, что ограничение транзита может вызвать юридические споры с учетом коммерческого характера соглашений между частными компаниями.
На фоне решения Орбана также усугубляется политический контекст. Премьер Венгрии, которого считают одним из ключевых союзников россии в Европе, готовится к парламентским выборам, запланированным на 12 апреля. В этом контексте его действия рассматриваются как использование энергетического фактора в политической кампании.
Также по теме
Орбан подписал указ о прекращении поставок газа в Украину
Прекращение импорта газа из Венгрии для Украины: как повлияет на ситуацию
В Испании запустили крупнейшую в ЕС ванадиевую батарею
Украина может получить $1,4 млрд от США на энергетику
Цены на бензин начали падать
Киев выделил на план устойчивости более 10 млрд грн