Орбан подписал указ о прекращении поставок газа в Украину

Венгрия прекращает транзит газа в Украину с июля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил прекратить транзит природного газа через территорию Венгрии в Украину с июля 2026 года.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте правительства Венгрии.
Решение принято на фоне заявлений Будапешта о намерении усилить давление на Украину с целью возобновления поставок нефти через нефтепровод «Дружба», который получил повреждения в результате российского удара.
Орбан публично заявил, что до возобновления поставок нефти Венгрия не будет осуществлять транзит газа в Украину.

Что предусматривает указ

Указ предусматривает запрет венгерскому оператору газотранспортной системы FGSZ, дочерней компании группы MOL, предоставлять транзитные мощности для поставки газа в Украину с июля.
По данным украинского оператора газотранспортной системы, около 44% импорта газа Украина получала через Венгрию. В то же время, важными маршрутами поставки остаются Польша и Словакия.

Юридические вопросы

Эксперты отмечают, что ограничение транзита может вызвать юридические споры с учетом коммерческого характера соглашений между частными компаниями.
На фоне решения Орбана также усугубляется политический контекст. Премьер Венгрии, которого считают одним из ключевых союзников россии в Европе, готовится к парламентским выборам, запланированным на 12 апреля. В этом контексте его действия рассматриваются как использование энергетического фактора в политической кампании.
По материалам:
Finance.ua
