В 15 регионах россии ввели ограничения на продажу бензина Сегодня 18:40 — Энергетика

На полуострове с 4 июня полностью ограничили продажу бензина за наличные

По меньшей мере в 15 регионах россии, а также на оккупированных территориях Украины ввели ограничения на продажу бензина.

Об этом сообщает Mind со ссылкой на российские СМИ.

По их подсчетам, дефицит горючего или лимиты на его продажу с конца мая — начала июня фиксируется в Рязанской, Курской, Белгородской, Псковской, Томской, Мурманской, Воронежской, Орловской, Новгородской и Московской областях, в Красноярском и Камчатском краях, в Республике Карелия, а также в Москве, Санкт-Петербурге и временно оккупированном Крыму.

В Крыму запретили продажу бензина за наличные деньги

На полуострове с 4 июня полностью ограничили продажу бензина за наличные деньги. Оккупационный глава региона Сергей Аксенов заявил, это якобы «на несколько дней». По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 л на человека.

«С целью соблюдения законности и справедливости, а также для предотвращения злоупотреблений, с операторами топливного рынка достигнута договоренность о том, что на каждой АЗС будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут фиксировать номера автомобилей физических и юридических лиц, которые будут заправляться по талонам», — написал Аксенов.

Лимиты действуют и в других регионах россии

По всей сети автозаправочных станций «ОРТК» в Москве и Московской области ограничение продаж топлива было введено 30 мая. Бензин отпускают не более 60 л на человека, дизельное топливо — не более 100 л.

В офисе «ОРТК» сообщили, что ограничения будут действовать до нового распоряжения. Конкретная причина введенных лимитов не уточняется. На других АЗС в столице и области общих ограничений нет, но лимиты могут появляться на отдельных станциях, рассказали в «Роснефти» и «Татнефти». В «Лукойле» заявили, что на дизель ограничений нет, а бензин продают по 100 л на одного человека.

В «Роснефти» и «Татнефти» рассказали, что на их заправках общих ограничений нет, но лимиты могут появляться на отдельных АЗС.

Как пишет SOTAvision, жители Москвы связывают ограничения с санкциями, говорят о всеобщем подорожании. Бак раньше заправляли за 2 тыс. руб. (980 грн), теперь его можно заполнить только за 2,7−2,8 тыс. руб. (1300 грн). Жители сказали журналисту, что «готовятся к худшему».

Mind По материалам:

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