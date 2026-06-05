В Раде объяснили, как интеграция с ЕС повлияет на цены на электроэнергию Сегодня 15:02 — Энергетика

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут устанавливаться правительством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4834-IX, открывающий путь к объединению энергетических рынков Украины и Европейского Союза. Запуск совместного энергорынка из ЕС не означает автоматического изменения тарифов для потребителей. Основное влияние интеграции ожидается на оптовом рынке и сегменте небытовых потребителей.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Повлияют ли европейские цены на тарифы для населения

В Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, что автоматическая привязка украинских цен к европейским не предусмотрена.

В то же время, определенное влияние возможно в случае роста стоимости электроэнергии в ЕС и дефицита собственной генерации в Украине. В такой ситуации страна может быть вынуждена увеличивать объемы импорта, что способно отразиться на внутренних ценах.

Вместе с тем, в профильном комитете обращают внимание на нынешнюю ситуацию на европейском рынке. Благодаря активному развитию возобновляемой энергетики во многих странах ЕС цены на электроэнергию, особенно весенне-летний период, демонстрируют тенденцию к снижению.

В этой связи после полного объединения рынков и усиления конкуренции в Украине цены могут не только не вырасти, но и постепенно снижаться.

Когда заработает общий энергорынок

Полноценное внедрение новых правил рассчитано на несколько лет.

Ожидается, что имплементация законодательных изменений будет продолжаться в течение 2026−2027 годов, а полное объединение украинского и европейского рынка электроэнергии может состояться в 2028 году.

В это время должен заработать механизм market coupling, который предполагает объединение национальных энергорынков в единое пространство.

Как интеграция повлияет на энергетическую безопасность

Одним из ключевых последствий интеграции должно стать упрощение импорта электроэнергии из ЕС.

Украина также закупает электроэнергию на европейском рынке, однако этот процесс предусматривает проведение аукционов, поиск поставщиков и прохождение ряда процедур. После запуска новой модели импорт станет более быстрым и более автоматизированным.

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Это позволит более оперативно реагировать на дефицит электроэнергии и покрывать недостаток за счет поставок из стран Европейского Союза. Соответственно риск применения графиков отключений в периоды недостатка генерации может уменьшиться.

Что изменится для бизнеса и бюджетных учреждений

Наибольшее влияние новый закон будет оказывать именно на небытовых потребителей. Речь идет о промышленных предприятиях, электротранспорте, водоканалах, больницах, школах, детских садах и предприятиях теплокоммунэнерго, которые покупают электроэнергию по рыночным ценам.

Благодаря открытию украинского рынка для европейских поставщиков, количество продавцов электроэнергии будет расти, а конкуренция будет усиливаться. Это может привести к снижению стоимости электроэнергии для бизнеса и коммунальной сферы.

В результате изменения могут отразиться на себестоимости услуг и товаров. В частности, значительную часть расхода водоканалов и электротранспорта составляет именно электроэнергия.

Изменятся ли тарифы для населения

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей и далее будет устанавливать правительство. Поэтому запуск совместного энергорынка из ЕС не означает автоматического изменения платежей для населения. Основное влияние интеграции ожидается на оптовом рынке и сегменте небытовых потребителей.

В то же время из-за изменения расходов предприятий и коммунальных служб последствия реформы могут постепенно отражаться на стоимости отдельных товаров и услуг.

Прайс-кепы могут отменить в 2027 году

Закон также предусматривает отмену прайс-кепов — предельных цен на электроэнергию на оптовом рынке — с 1 мая 2027 года.

Впрочем, в случае возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме НКРЭКУ сохранит право временно возвращать такие ограничения для предотвращения резких скачков цен.

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Дополнительным инструментом защиты рынка должно стать законодательство о REMIT, направленное на противодействие манипуляциям и злоупотреблениям на энергетическом рынке.

Таким образом, в профильном комитете полагают, что объединение энергорынков Украины и ЕС не несет автоматического риска роста цен на электроэнергию для населения. Напротив, при сохранении нынешних тенденций на европейском рынке и развитии конкуренции интеграция может создать предпосылки для стабилизации и постепенного снижения стоимости электроэнергии.

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