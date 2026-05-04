0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Долги киевлян за свет превысили 1 млрд грн

Личные финансы
20
Электрика
Электрика
По состоянию на начало апреля 2026 года суммарный долг жителей Киева перед поставщиком Yasno превысил 1,3 млрд грн.
Особую тревогу вызывает тот факт, что 370 млн. грн. из этой суммы — это просроченная задолженность сроком более месяца. Компания напоминает: ответственное отношение к счетам — критически важно для стабильной работы энергосистемы.

Дисциплина платежей и условия договора

Клиенты Yasno получают услугу по принципу отсрочки: например, счет, который клиенты получают в мае — это плата за электроэнергию, потребленную в апреле. Согласно условиям договора, расчеты должны производиться ежемесячно до 20 числа. Любая задержка — день или месяц — является нарушением обязательств потребителя.
Читайте также
Временная оплата оказывает непосредственное влияние на возможность поставщика закупать электроэнергию на рынке и поддерживать энергобаланс столицы.

Почему важно платить за услуги

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко отмечает, что в условиях постоянных обстрелов энергообъектов каждая оплаченная гривна становится вкладом в возобновляемые работы.
«Мы благодарны каждому клиенту, который продолжает выполнять условия договора в части расчетов. Сегодня своевременная оплата — это вклад каждого в энергетическую безопасность страны, ведь обстрелы энергосистемы не прекращаются и потребность в восстановительных работах только растет», — отметил Коваленко.
Напомним, что произвести оплату можно за считаные минуты через дистанционные сервисы:
  • личный кабинет на сайте Yasno;
  • мобильное приложение;
  • чаты в Viber и Telegram.
Ранее мы сообщали, что в случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату — даже отключение электроснабжения. В то же время мораторий на прекращение коммунальных услуг за долги, который был введен в марте 2022 года, правительство отменило еще два года назад. В настоящее время он действует только на территориях, где идут боевые действия или которые находятся под временной оккупацией.
Ранее в Минэнерго объясняли: основанием для отключения может стать долг от 3000 грн, если его не платят более двух месяцев.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ТарифыКоммунальные услугиТарифы на электроэнергию
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems