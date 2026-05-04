Долги киевлян за свет превысили 1 млрд грн Сегодня 14:31 — Личные финансы

По состоянию на начало апреля 2026 года суммарный долг жителей Киева перед поставщиком Yasno превысил 1,3 млрд грн.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 370 млн. грн. из этой суммы — это просроченная задолженность сроком более месяца. Компания напоминает: ответственное отношение к счетам — критически важно для стабильной работы энергосистемы.

Дисциплина платежей и условия договора

Клиенты Yasno получают услугу по принципу отсрочки: например, счет, который клиенты получают в мае — это плата за электроэнергию, потребленную в апреле. Согласно условиям договора, расчеты должны производиться ежемесячно до 20 числа. Любая задержка — день или месяц — является нарушением обязательств потребителя.

Временная оплата оказывает непосредственное влияние на возможность поставщика закупать электроэнергию на рынке и поддерживать энергобаланс столицы.

Почему важно платить за услуги

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко отмечает, что в условиях постоянных обстрелов энергообъектов каждая оплаченная гривна становится вкладом в возобновляемые работы.

«Мы благодарны каждому клиенту, который продолжает выполнять условия договора в части расчетов. Сегодня своевременная оплата — это вклад каждого в энергетическую безопасность страны, ведь обстрелы энергосистемы не прекращаются и потребность в восстановительных работах только растет», — отметил Коваленко.

Напомним, что произвести оплату можно за считаные минуты через дистанционные сервисы:

личный кабинет на сайте Yasno;

мобильное приложение;

чаты в Viber и Telegram.

он действует только на территориях, где идут боевые действия или которые находятся под временной оккупацией. Ранее мы сообщали , что в случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов , а за длительную неуплату — даже отключение электроснабжения. В то же время мораторий на прекращение коммунальных услуг за долги, который был введен в марте 2022 года, правительство отменило еще два года назад.

Ранее в Минэнерго объясняли: основанием для отключения может стать долг от 3000 грн, если его не платят более двух месяцев.

