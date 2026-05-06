В Польше растет безработица: кто чаще всего теряет работу

Безработица в Польше выросла на 120 тысяч в год

В марте 2026 года количество безработных в Польше было почти на 120 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает InPoland.net.pl со ссылкой на данные GUS.

По сравнению с февралем 2026 г. показатель уменьшился примерно на 5,1 тыс. человек. Уровень безработицы остался на уровне 6,1%. В последний раз столь высокий уровень безработицы в Польше был в мае 2021 года.

Сейчас среднестатистический безработный — это человек, профессионально активный до потери работы, в возрасте от 35 до 54 лет, проживающий в городе и имеющий профессионально-техническое или среднее профессиональное образование. Однако данные статистов свидетельствуют о том, что количество зарегистрированных безработных растет независимо от возраста или образования.

Динамика занятости

Подавляющее большинство людей, которые за год зарегистрировались как безработные, это лица, которые ранее были трудоустроены — 99 600 человек. За год на учет в центр занятости встали 20 400 человек, которые ранее не работали.

Количество людей, потерявших работу из-за коллективных увольнений, за год возросло на 3,5 тыс. человек. В то же время уменьшилось количество тех, кто долгое время находится в статусе безработного.

В марте в центрах занятости было зарегистрировано 483 тыс. мужчин (на 74,6 тыс. больше, чем год назад) и 466,8 тыс. женщин (на 45,3 тыс. больше).

Мужчины составляют 51% от общего числа безработных.

Структура безработицы по возрасту и образованию

Наибольший рост зафиксирован в возрастных группах:

35−44 года — около 32 тыс.;

45−54 года — около 33 тыс.

Среди младших групп динамика была ниже:

до 24 лет — около 22 тыс.;

25−34 года — около 22 тыс.

В группе 55−74 года рост составил около 11,5 тыс.

Наибольший рост числа безработных наблюдался среди лиц:

с неполным средним образованием +40,4 тыс.;

с профессионально-техническим образованием +26,2 тыс.

Лица с неполным средним образованием составляют 4,9% населения, однако именно в этой группе зафиксирован наибольший номинальный рост безработицы.

В то же время, люди с профессионально-техническим образованием составляют 21,7% населения, что частично объясняет масштаб изменений в этой категории.

Среди лиц со средним образованием (31,4% населения) количество безработных выросло на 16 тыс.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности. Наибольший вклад в отрицательную динамику вносит промышленный сектор.

