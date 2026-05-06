Как уменьшить расход горячей воды без потери комфорта: 4 практических совета Сегодня 07:04 — Личные финансы

Водоснабжение в ванной комнате

Что помогает меньше платить за воду и поддерживать устойчивость энергосистемы? Прежде всего — бережное использование горячей воды. Ведь ее нагрев и перекачка требуют значительных энергоресурсов.

UNICEF Ukraine вместе с Министерством развития общин и территорий Украины подготовили простые советы, как сэкономить воду и электроэнергию без лишнего дискомфорта.

4 шага к разумной экономии воды

1. Закрывайте краны

Выключение воды во время намыливания рук и тела, мытья головы или чистки зубов экономит до 10 литров воды в минуту. Это самая простая привычка, которая оказывает существенное влияние на сумму в платежке.

2. Установите водосберегающие насадки

Аэраторы на смесителях и экономные душевые лейки уменьшают поток воды без снижения давления. Это позволяет тратить на 30−50% меньше воды, сохраняя привычный уровень комфорта.

3. Сокращайте время купания, если есть возможность

Даже небольшое сокращение времени под душем имеет значение. Минус 2−3 минуты в душе позволяют сэкономить до 30 литров за одно купание.

4. Мойте посуду в мойке, закрытой пробкой

Эффективный способ сэкономить воду — мыть посуду в наполненной раковине или в вместительной миске с моющим средством. Проточную воду лучше использовать только для ополаскивания. А предварительное замачивание посуды поможет ускорить мойку и снизить общие расходы воды.

