Как уменьшить расход горячей воды без потери комфорта: 4 практических совета

Что помогает меньше платить за воду и поддерживать устойчивость энергосистемы? Прежде всего — бережное использование горячей воды. Ведь ее нагрев и перекачка требуют значительных энергоресурсов.
UNICEF Ukraine вместе с Министерством развития общин и территорий Украины подготовили простые советы, как сэкономить воду и электроэнергию без лишнего дискомфорта.
4 шага к разумной экономии воды
1. Закрывайте краны
Выключение воды во время намыливания рук и тела, мытья головы или чистки зубов экономит до 10 литров воды в минуту. Это самая простая привычка, которая оказывает существенное влияние на сумму в платежке.
Аэраторы на смесителях и экономные душевые лейки уменьшают поток воды без снижения давления. Это позволяет тратить на 30−50% меньше воды, сохраняя привычный уровень комфорта.
3. Сокращайте время купания, если есть возможность
Даже небольшое сокращение времени под душем имеет значение. Минус 2−3 минуты в душе позволяют сэкономить до 30 литров за одно купание.
4. Мойте посуду в мойке, закрытой пробкой
Эффективный способ сэкономить воду — мыть посуду в наполненной раковине или в вместительной миске с моющим средством. Проточную воду лучше использовать только для ополаскивания. А предварительное замачивание посуды поможет ускорить мойку и снизить общие расходы воды.
