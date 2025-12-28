ТОП-5 гаджетов, которые помогут сэкономить воду, электроэнергию и деньги Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

С ростом тарифов на электроэнергию, воду и отопление все большее количество людей ищут простые способы снизить расходы на коммунальные услуги. К счастью, есть ряд недорогих и простых гаджетов, помогающих экономить ресурсы без серьезных усилий и больших вложений.

Специалисты ресурса SlashGear выделяют пять гаджетов, которые помогут вам экономить воду, электричество и деньги.

1. Умный термостат

Умные термостаты работают практически так же, как и обычные. Они подключаются к системе отопления/охлаждения вашего дома и измеряют температуру в помещении, автоматически включая и выключая обогрев или кондиционирование.

Главное преимущество — возможность дистанционного управления: например, вы можете включить обогрев за определенное время до возвращения домой, а не держать тепло впустую.

Для максимальной экономии авторы советуют выбирать термостат, сертифицированный Energy Star.

2. Умные розетки

Такие розетки позволяют удаленно отключать бытовые приборы, которые не используются, но все еще потребляют ток, входящий в сеть.

Это удобно, если у вас есть техника, которая остается постоянно подключенной — например лампы, медиааппаратура и другие.

Кроме того, «умные» розетки могут работать с домашними хабами и голосовыми помощниками, позволяя включать и выключать их удаленно, в том числе со смартфона.

3. Экономная насадка для душа

Замена обычной лейки на «экономную» — один из самых простых способов снизить расход воды.

По данным EPA (Агентства по охране окружающей среды США), такая насадка может сэкономить до ≈ 2700 галлонов воды в год.

К тому же: меньше воды — меньше нагрузка на бойлер, что дополнительно снижает затраты на электроэнергию (по оценке — около 330 кВт-ч в год).

4. Аэратор для крана

Если вы пытаетесь сократить потребление воды, аэратор для крана — это простая замена, которая не повлияет на вашу повседневную жизнь, но может сэкономить на счетах. Он «разбавляет» поток, уменьшая водопотребление без ощутимой потери напора.

По оценкам, установка современных аэраторов может сэкономить около 700 галлонов воды в год — что эквивалентно 45 приемам душа.

5. Внешний энергомонитор

Если вы не знаете, какие из приборов «съедают» больше всего электричества — поможет энергомонитор. Он показывает, сколько реально потребляет каждая розетка или устройство, позволяя обнаружить «энергетических пожирателей».

Это полезно, если вы только что въехали в новую квартиру или просто хотите оптимизировать расходы: мониторинг помогает изменить привычки или найти проблемные приборы.

