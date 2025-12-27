0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi и Honor повышают цены планшетов

Технологии&Авто
64
Xiaomi и Honor повышают цены планшетов
Xiaomi и Honor повышают цены планшетов
Китайские производители планшетов, в том числе Xiaomi и Honor, начали повышать цены на свои устройства из-за резкого роста стоимости чипов памяти.
Об этом сообщает South China Morning Post.

Почему Xiaomi и Honor повышает стоимость планшетов

Причиной послужило сокращение поставок компонентов для потребительской электроники, поскольку производители полупроводников переориентируются на потребности проектов в сфере искусственного интеллекта и дата-центров.
Читайте также
Xiaomi подняла цены на ряд моделей планшетов на 100−300 юаней (от $14 до $43). В частности, базовый Redmi Pad 2, вышедший в июне со стартовой ценой 999 юаней, теперь стоит 1199 юаней.
Подорожала и флагманская линейка: Xiaomi Pad 8 Pro сейчас продается за 4099 юаней, что на 200 юаней больше, чем на момент запуска в сентябре.
Honor тоже уже начала корректировать цены. Руководитель направления smart life Honor China Линь Линь сообщила в соцсети Weibo, что отрасли, зависящие от оперативной и постоянной памяти, оказались под давлением и вынуждены повышать цены.
Смартфоны, планшеты и персональные компьютеры требуют оперативной памяти для работы приложений и внутреннего хранилища для хранения данных.
Читайте также
Речь идет о чипах DRAM и NAND Flash, которые сейчас стремительно дорожают.
По данным Counterpoint Research, мировые цены на DRAM выросли на 40−60% в четвертом квартале и могут прибавить еще 15−20% в первом квартале 2026 года.
Xiaomi ранее уже подняла цены и на отдельные бюджетные смартфоны, в том числе серии Redmi K90. Президент компании Лу Вэйбин отмечал, что Xiaomi будет пытаться компенсировать рост издержек за счет оптимизации модельного ряда и повышения средней цены продажи.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems