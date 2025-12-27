Xiaomi и Honor повышают цены планшетов
Китайские производители планшетов, в том числе Xiaomi и Honor, начали повышать цены на свои устройства из-за резкого роста стоимости чипов памяти.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Почему Xiaomi и Honor повышает стоимость планшетов
Причиной послужило сокращение поставок компонентов для потребительской электроники, поскольку производители полупроводников переориентируются на потребности проектов в сфере искусственного интеллекта и дата-центров.
Xiaomi подняла цены на ряд моделей планшетов на 100−300 юаней (от $14 до $43). В частности, базовый Redmi Pad 2, вышедший в июне со стартовой ценой 999 юаней, теперь стоит 1199 юаней.
Подорожала и флагманская линейка: Xiaomi Pad 8 Pro сейчас продается за 4099 юаней, что на 200 юаней больше, чем на момент запуска в сентябре.
Honor тоже уже начала корректировать цены. Руководитель направления smart life Honor China Линь Линь сообщила в соцсети Weibo, что отрасли, зависящие от оперативной и постоянной памяти, оказались под давлением и вынуждены повышать цены.
Смартфоны, планшеты и персональные компьютеры требуют оперативной памяти для работы приложений и внутреннего хранилища для хранения данных.
Речь идет о чипах DRAM и NAND Flash, которые сейчас стремительно дорожают.
По данным Counterpoint Research, мировые цены на DRAM выросли на 40−60% в четвертом квартале и могут прибавить еще 15−20% в первом квартале 2026 года.
Xiaomi ранее уже подняла цены и на отдельные бюджетные смартфоны, в том числе серии Redmi K90. Президент компании Лу Вэйбин отмечал, что Xiaomi будет пытаться компенсировать рост издержек за счет оптимизации модельного ряда и повышения средней цены продажи.
