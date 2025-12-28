Какими будут смартфоны через 10 лет 28.12.2025, 00:13 — Технологии&Авто

Какими будут смартфоны через 10 лет

Мы живем в век диджитализации, и технологии постоянно развиваются. Однако, по всей видимости, смартфоны в 2035 году останутся. Но будут играть уже другую роль, чем сегодня.

Как изменятся смартфоны в 2035 году и какими они будут вообще, рассказывает Tom’s Guide.

Сохранят ли смартфоны центральную роль в нашей жизни

По мнению руководителя отдела искусственного интеллекта и программного обеспечения для мобильных устройств Motorola Джеффа Сноу, смартфоны все же сохранят свою центральную роль. Правда, они будут активнее взаимодействовать с пригодными для ношения устройствами и подключенными экосистемами.

Экран не всегда может быть отправной точкой, но смартфон по-прежнему будет персональным центром, соединяющим пользователей с контентом, услугами и людьми, где бы они ни находились. — считает Сноу.

Такие же настроения разделяет ведущий аналитик Techsponential Ави Грингарт. По его убеждению, смартфоны станут центральным устройством для пригодных для ношения дивайсов и вычислений в пространстве, иногда обеспечивая подключение, а иногда — предоставляя вычислительные мощности, хранилище и/или питание.

По словам Ави, сенсорный экран нашего смартфона будет не только дисплеем, когда необходимо. Также он станет устройством ввода для вышеуказанных дивайсов.

Я ожидаю, что ИИ изменит то, как мы взаимодействуем с нашими телефонами и цифровым миром в целом, и большинство людей сначала познакомятся с ИИ на своих телефонах. — добавляет Грингарт.

Что может стать основой телефонов 2035 года, и какой формы они могут быть

Крис Патрик, старший вице-президент и генеральный менеджер по мобильным телефонам компании Qualcomm, подчеркивает: инновации продолжаются, размеры устройств уменьшаются, а мощность повышается.

Но я думаю, что мы продолжаем развиваться, переходя от программного обеспечения к аппаратному обеспечению — отмечает он.

Что касается дисплеев, по его мнению, они стали больше, но никаких признаков изменения этой тенденции не предусматривается. Более того, в последние годы производители телефонов выпустили складные устройства, чтобы еще больше увеличить размер экрана, сохранив при этом портативность.

Сегодня потребители хотят большие дисплеи для стриминга и игр, но при этом удобно лежащие в руках и карманах устройства. Это напряжение движет некоторыми из самых восхищающих инноваций в дизайне смартфонов, в частности, рост популярности складных устройств, которые предлагают карманный размер и расширенные возможности. — заметил Сноу из Motorola.

Вице-президент по исследованиям в Counterpoint Research Росс Янг ожидает дальнейшего развития одно- и многостворчатых дисплеев.

Он считает: есть вероятность, что мы увидим сворачивающиеся дисплеи, если удастся минимизировать проблемы с прочностью и энергопотреблением.

Производители дисплеев также стремятся выпускать более эффективные экраны для смартфонов, что, по словам Янга, положительно скажется на времени автономной работы.

Каким будет интернет

В 2030 году запланирован запуск 6G — над этим стандартом уже ведут работу. Идея заключается в том, что новый стандарт подключения будет использовать более высокие частоты, чем 5G, освобождая полосу пропускания этой сети.

Кроме того, 6G должна обеспечить большую емкость, меньшую задержку и еще большую скорость мобильных сетей. Есть надежда, что эти преимущества откроют новые возможности для беспроводной связи.

В свое время похожее было с 4G — его более высокая пропускная способность открыла двери для приложений с большим объемом данных.

6G, вероятно, повлияет на такие области, как автономное вождение и подключенные умные устройства. Однако существует перспектива использования ИИ для улучшения связи между телефоном и вышками сотовой связи, что позволит большему количеству устройств одновременно подключаться к точкам доступа 6G.

Что касается сети будущего, 6G, мы знаем, что оба устройства будут иметь невероятные возможности искусственного интеллекта, и сам ИИ может улучшить возможности подключения. Это обеспечит нам более надежные сети, более эффективное использование спектра, более эффективную связь и, надеемся, более низкое энергопотребление с обеих сторон — говорит Патрик из Qualcomm.

Каким будет влияние искусственного интеллекта?

Оно будет относиться в меньшей степени к инструментам генеративного редактирования, предложениям по написанию и мгновенному переводу, которые доминируют в современных смартфонах с поддержкой ИИ.

По мнению отраслевых аналитиков, ИИ будет играть более активную роль в управлении вашей повседневной жизнью с помощью телефона.

Ранее телефон служил платформой, на которой вы объединяли разные отдельные программы, отдельные закрытые зоны. И, конечно же, в обозримом будущем вы все еще сможете это делать. Но благодаря возможностям искусственного интеллекта он сможет объединять и соединять разные сервисы. — заметил Артур Лем, директор по искусственному интеллекту OnePlus и Oxygen OS.

Начало этого процесса уже можно увидеть на некоторых смартфонах. К примеру, на телефонах Samsung с помощью Galaxy AI и встроенного помощника Gemini можно выполнить несколько действий в различных приложениях: найти адрес в программе «Карты», отправить этот адрес другу и запланировать встречу с этим другом в календаре.

В то же время Лэм из OnePlus описал сценарий для смартфона будущего, где ваш телефон станет идеальным персональным помощником.

Он знает вас, знает все, знает ваши привычки и историю, и облегчает выполнение задач в разных приложениях и сервисах. И, конечно же, этот персональный помощник живет не только в этом телефоне. Он гораздо теснее связан с вашим планшетом, с вашими часами. Представьте себе задачи и связывающие их сценарии", — подчеркивает он.

