ТОП-10 лучших смартфонов 2025 года (мнение техноблогера)

Популярный техноблогер под ником MKBHD с 20-миллионным YouTube-каналом подвел итоги 2025 года.

Он выбрал самые удачные мобильные аксессуары, выпущенные за последние 12 месяцев, разделив их на несколько категорий.

Базовый iPhone 17 победил в главной номинации — MVP. В этом году базовая модель стоит своих денег: она наконец-то получила дисплей 120 Гц, а также заметные улучшения относительно процессора и камеры. Кроме того, смартфон доступен с минимальным объемом 256 ГБ памяти по цене iPhone 16.

iPhone 17 победил в номинации «Прорыв года». В сущности, базовая модель за 799 долларов отличается от iPhone 17 Pro за $1099 лишь отсутствием телеобъектива и высокоскоростного USB-C, но для большинства пользователей это вряд ли станет проблемой.

Лучшим камерофоном оказался не iPhone 17 Pro Max, а получивший четыре камеры китайский флагман Oppo Find X9 Pro, включая телеобъектив 200 мегапикселей. Уникальности ему добавляет модульный набор Hasselblad.

Более 3,1 тысяч мобильных телефонов потеряли украинцы за первый квартал 2025 года, по данным Министерства внутренних дел (МВД). Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Всего за 2024 год было похищено или потеряно около 20 тысяч телефонов в Украине. Почти 70% всех утраченных телефонов приходится на XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.

