ТОП-10 лучших смартфонов 2025 года (мнение техноблогера)

Популярный техноблогер под ником MKBHD с 20-миллионным YouTube-каналом подвел итоги 2025 года.
Он выбрал самые удачные мобильные аксессуары, выпущенные за последние 12 месяцев, разделив их на несколько категорий.
Базовый iPhone 17 победил в главной номинации — MVP. В этом году базовая модель стоит своих денег: она наконец-то получила дисплей 120 Гц, а также заметные улучшения относительно процессора и камеры. Кроме того, смартфон доступен с минимальным объемом 256 ГБ памяти по цене iPhone 16.
iPhone 17 победил в номинации «Прорыв года». В сущности, базовая модель за 799 долларов отличается от iPhone 17 Pro за $1099 лишь отсутствием телеобъектива и высокоскоростного USB-C, но для большинства пользователей это вряд ли станет проблемой.
Лучшим камерофоном оказался не iPhone 17 Pro Max, а получивший четыре камеры китайский флагман Oppo Find X9 Pro, включая телеобъектив 200 мегапикселей. Уникальности ему добавляет модульный набор Hasselblad.
Ранее мы писали, какие телефоны больше всего крадут в Украине. Более 3,1 тысяч мобильных телефонов потеряли украинцы за первый квартал 2025 года, по данным Министерства внутренних дел (МВД). Это почти на 34% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
Всего за 2024 год было похищено или потеряно около 20 тысяч телефонов в Украине. Почти 70% всех утраченных телефонов приходится на XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
