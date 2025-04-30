Які телефони найчастіше викрадають в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Які телефони найчастіше викрадають в Україні (інфографіка) Сьогодні 11:29 — Особисті фінанси

Які телефони найчастіше викрадають в Україні (інфографіка)

Понад 3,1 тисячі мобільних телефонів втратили українці за перший квартал 2025 року за даними Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Це майже на 34% менше, ніж за той самий період торік.

Про це пише ОпендатаБот.

Загалом за 2024 рік було викрадено чи втрачено майже 20 тисяч телефонів в Україні. Майже 70% від усіх втрачених телефонів припадає на XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.

3 191 мобільний телефон було вже викрадено та втрачено в Україні від початку 2025 року. Це майже на 34% менше, ніж за той самий період торік.

Загалом кількість викрадень та втрат смартфонів меншає рік до року. Так, за весь 2024 рік було викрадено чи втрачено 19 463 телефони — на 33% менше, ніж у 2023 році.

4 роки поспіль найбільш запитаними у злодіїв є XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE. На них припадає майже 70% від усіх втрачених телефонів цьогоріч. Так, за перший квартал 2025 року злодії викрали або ж українці загубили 997 телефонів XIAOMI, 638 телефонів SAMSUNG та 573 IPHONE.

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