Більше половини українців у Польщі планують повернутися додому
Умови повернення
- Головною умовою для повернення 71% респондентів назвали безпеку та стабільність в Україні.
- Для 36% важливим є розвиток економіки.
- Для 26% - можливість знайти роботу.
- 21% очікує відсутності внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів.
Скільки хочуть залишитись
- 44% українців хотіли б залишитися за кордоном назавжди,
- а 43% - не планують цього.
- 40% обирають Польщу,
- 17% - іншу європейську країну,
- 6% - державу за межами Європи.
- Ще 37% не визначилися з країною.
Довідка Finance.ua:
- Польща надала захист 1,73 млн українців: скільки витратили на допомогу. За даними польського МЗС, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а 7% жителів країни відкрили для них свої домівки. Загалом поляки витратили понад 10 мільярдів злотих на допомогу своїм українським сусідам.
- Finance.ua писав, що українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.
- За даними польського зовнішньополітичного відомства, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у країні досяг 78%.
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