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Більше половини українців у Польщі планують повернутися додому

Особисті фінанси
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Більше половини українців у Польщі планують повернутися додому
Більше половини українців у Польщі планують повернутися додому
Більше половини українських біженців у Польщі — 51% - планують повернутися в Україну.
Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг, проведеного 21−25 серпня 2026 року.
8% опитаних готові повернутися найближчим часом, ще 43% - після завершення війни. Не планують повертатися 26%, тоді як 23% поки не визначилися.

Умови повернення

  • Головною умовою для повернення 71% респондентів назвали безпеку та стабільність в Україні.
  • Для 36% важливим є розвиток економіки.
  • Для 26% - можливість знайти роботу.
  • 21% очікує відсутності внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів.

Скільки хочуть залишитись

  • 44% українців хотіли б залишитися за кордоном назавжди,
  • а 43% - не планують цього.
Серед тих, хто розглядає постійне життя за кордоном:
  • 40% обирають Польщу,
  • 17% - іншу європейську країну,
  • 6% - державу за межами Європи.
  • Ще 37% не визначилися з країною.
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Нагадаємо, дані Євростату свідчать про те, що Польща і надалі залишається одним із лідерів за рівнем безробіття серед країн Європейського Союзу. Кращий результат має лише Чехія, де рівень безробіття у липні становив 3,3%.

Довідка Finance.ua:

  • Польща надала захист 1,73 млн українців: скільки витратили на допомогу. За даними польського МЗС, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а 7% жителів країни відкрили для них свої домівки. Загалом поляки витратили понад 10 мільярдів злотих на допомогу своїм українським сусідам.
  • Finance.ua писав, що українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.
  • За даними польського зовнішньополітичного відомства, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у країні досяг 78%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаМігранти
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