Більше половини українців у Польщі планують повернутися додому Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси Більше половини українців у Польщі планують повернутися додому

Більше половини українських біженців у Польщі — 51% - планують повернутися в Україну.

Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг, проведеного 21−25 серпня 2026 року.

8% опитаних готові повернутися найближчим часом, ще 43% - після завершення війни. Не планують повертатися 26%, тоді як 23% поки не визначилися.

Умови повернення

Головною умовою для повернення 71% респондентів назвали безпеку та стабільність в Україні.

Для 36% важливим є розвиток економіки.

Для 26% - можливість знайти роботу.

21% очікує відсутності внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів.

Скільки хочуть залишитись

44% українців хотіли б залишитися за кордоном назавжди,

а 43% - не планують цього.

Серед тих, хто розглядає постійне життя за кордоном:

40% обирають Польщу,

17% - іншу європейську країну,

6% - державу за межами Європи.

Ще 37% не визначилися з країною.

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Кращий результат має лише Чехія, де рівень безробіття у липні становив 3,3%. Нагадаємо, дані Євростату свідчать про те, що Польща і надалі залишається одним із лідерів за рівнем безробіття серед країн Європейського Союзу.Кращий результат має лише, де рівень безробіття у липні становив 3,3%.

Довідка Finance.ua:

Польща надала захист 1,73 млн українців: скільки витратили на допомогу. За даними польського МЗС, 77% поляків брали активну участь у допомозі українським біженцям, а 7% жителів країни відкрили для них свої домівки. Загалом поляки витратили понад 10 мільярдів злотих на допомогу своїм українським сусідам.