Чи потрібно сплачувати податок на нерухомість за пошкоджене через війну майно

Умови залежать від ступеня пошкодження об’єкта та наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією росії проти України.
Коли податок не нараховується
Законодавство поділяє нерухомість на пошкоджену та знищену. Пошкоджений об’єкт можна відновити шляхом ремонту або реконструкції, тоді як знищений непридатний для використання, а його відновлення неможливе або економічно недоцільне.
Податок не сплачується за житлову або нежитлову нерухомість, яка через бойові дії зазнала пошкоджень і потребує капітального ремонту, реконструкції чи реставрації.
Залежно від ступеня пошкодження виділяють три категорії:
I категорія — пошкодження до 40%, об’єкт потребує поточного ремонту;
II категорія — пошкодження 41−80%, необхідний капітальний ремонт або реконструкція;
III категорія — пошкодження 81−100%, об’єкт непридатний для використання та потребує демонтажу.
Власники пошкодженої нерухомості II та III категорій можуть скористатися податковою пільгою, якщо відповідні дані внесені до Реєстру.
У такому випадку сільські, селищні, міські ради, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації можуть встановити для такої нерухомості нижчу ставку податку або повністю звільнити власника від його сплати.
Тому власникам варто перевірити рішення відповідної місцевої ради чи військової адміністрації. Також вони можуть звернутися до відповідного органу щодо встановлення відповідної ставки для пошкодженого об’єкта.
Такі рішення набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено пізніший строк.