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Чи потрібно сплачувати податок на нерухомість за пошкоджене через війну майно

Особисті фінанси
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Пошкоджене через війну майно: коли податок на нерухомість не сплачується
Пошкоджене через війну майно: коли податок на нерухомість не сплачується, Фото: magnific
Власники нерухомості, пошкодженої внаслідок бойових дій, за певних умов можуть не сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.
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Умови залежать від ступеня пошкодження об’єкта та наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією росії проти України.

Коли податок не нараховується

Законодавство поділяє нерухомість на пошкоджену та знищену. Пошкоджений об’єкт можна відновити шляхом ремонту або реконструкції, тоді як знищений непридатний для використання, а його відновлення неможливе або економічно недоцільне.
Податок не сплачується за житлову або нежитлову нерухомість, яка через бойові дії зазнала пошкоджень і потребує капітального ремонту, реконструкції чи реставрації.
Залежно від ступеня пошкодження виділяють три категорії:
  • I категорія — пошкодження до 40%, об’єкт потребує поточного ремонту;
  • II категорія — пошкодження 41−80%, необхідний капітальний ремонт або реконструкція;
  • III категорія — пошкодження 81−100%, об’єкт непридатний для використання та потребує демонтажу.
Власники пошкодженої нерухомості II та III категорій можуть скористатися податковою пільгою, якщо відповідні дані внесені до Реєстру.
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Для нерухомості II категорії також має бути призупинена експлуатація на час ремонту чи реконструкції.
Термін дії пільги:
  • початок: з 1-го числа місяця, у якому інформацію про пошкодження внесли до Реєстру;
  • кінець: до 1-го числа місяця, наступного за тим, коли об’єкт відновили та визнали придатним для проживання або використання за призначенням.
Фахівці наголошують, для застосування пільги важливо, щоб факт пошкодження був офіційно зафіксований саме в Реєстрі.
Після ремонту та введення нерухомості або її частини в експлуатацію власник знову повинен сплачувати податок на нерухоме майно.

Якщо майно пошкоджене незначно

Для нерухомості, яка залишилася придатною для проживання чи використання та потребує лише поточного ремонту, автоматичного звільнення від податку немає.
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У такому випадку сільські, селищні, міські ради, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації можуть встановити для такої нерухомості нижчу ставку податку або повністю звільнити власника від його сплати.
Тому власникам варто перевірити рішення відповідної місцевої ради чи військової адміністрації. Також вони можуть звернутися до відповідного органу щодо встановлення відповідної ставки для пошкодженого об’єкта.
Такі рішення набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено пізніший строк.
За матеріалами:
Finance.ua
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