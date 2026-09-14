Як не залишитися з маленькою пенсією: що можна зробити вже зараз Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси Як не залишитися з маленькою пенсією

Розмір пенсії залежить не лише від держави, а й від конкретних дій самої людини. Є кілька законних способів вплинути на суму виплат вже зараз. Деякі з них займають лише кілька хвилин у смартфоні.

Про це в коментарі Finance.ua розповів керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Віннер партнерс», арбітражний керуючий Сергій Литвиненко. За його словами, пенсія в Україні розраховується не довільно, а за чіткою формулою, тож кожен може свідомо на неї впливати.

З чого складається пенсія і чому це важливо знати

Українська солідарна система базується на трьох показниках:

тривалість офіційного страхового стажу;

індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

середня заробітна плата в Україні за попередні три роки.

Змінюючи перші два параметри, людина безпосередньо впливає на підсумковий розмір виплат. Саме тому фахівці радять не чекати пенсійного віку, а перевірити свої дані заздалегідь.

Перший крок: перевірити, чи весь стаж уже враховано

Перш ніж щось докуповувати чи оптимізувати, варто зайти в особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Там можна побачити:

скільки страхового стажу вже зараховано;

яка заробітна плата врахована для розрахунку коефіцієнта;

чи є періоди роботи, які випали з реєстру.

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Якщо якихось місяців чи років бракує, це ще не привід панікувати. Часто проблема в тому, що дані просто не потрапили до електронного реєстру, а не в тому, що стажу справді не було.

Стаж до 2004 року: чому паперова трудова книжка досі важлива

Реєстр застрахованих осіб ПФУ веде облік стажу переважно від 2004 року. Усе, що було раніше, підтверджується паперовою трудовою книжкою.

Сергій Литвиненко звертає увагу: сканування та завантаження трудової книжки через портал ПФУ дозволяє гарантовано зберегти ці дані. Якщо оригінал документа буде втрачено чи пошкоджено, підтвердити давній стаж стане значно складніше.

Паперова трудова книжка досі важлива

Офіційна зарплата «важить» не менше, ніж стаж

Деякі помилково думають, що головне для пенсії, це просто відпрацювати потрібну кількість років. Насправді має значення саме офіційний дохід, з якого сплачувалися внески.

«Уявімо двох людей з однаковим стажем у 30 років. Один отримував офіційну зарплату повністю, інший, значну частину „в конверті“. Навіть за однакової кількості відпрацьованих років їхні пенсії будуть суттєво відрізнятися, бо у другого коефіцієнт заробітку виявиться значно нижчим», — зазначив юрист.

Скільки стажу потрібно для пенсії у 60 років

Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 60 років поступово зростають і залежать від року народження людини. Якщо стажу не вистачає, є два виходи: продовжувати офіційно працювати або скористатися механізмом добровільної сплати внесків.

Як докупити стаж і скільки це коштує

Від 2021 року в Україні діє механізм добровільної сплати страхових внесків. Він доступний особам від 16 років і має два варіанти застосування, зазначає Литвиненко.

Поточний період. Щоб зарахувати один повний місяць стажу вже зараз потрібно сплатити мінімальний страховий внесок, це 22% від мінімальної заробітної плати.

«Зробити це можна за кілька кліків через особистий кабінет на порталі ПФУ, причому не лише за себе, а й за родичів, наприклад за батьків чи чоловіка або дружину», — каже адвокат.

Минулі періоди. Якщо стажу бракує за роками, починаючи від 2004-го, його можна докупити одноразово, уклавши договір з податковою службою. Тут діє інше правило: за кожен місяць минулого періоду доведеться сплатити подвійний мінімальний ЄСВ.

Кому справді варто докуповувати стаж

Це рішення не для всіх однаково вигідне. Має сенс докуповувати стаж, якщо:

до необхідного мінімуму бракує лише кількох місяців;

людина планує вийти на пенсію раніше запланованого;

офіційної роботи наразі немає, а стаж потрібно зберігати.

Кому варто докуповувати стаж

«Якщо ж до пенсії ще далеко, часто вигідніше не докуповувати минулі періоди одразу, а робити регулярні добровільні внески за поточні місяці. Вони обходяться вдвічі дешевше за докупівлю заднім числом», — зазначив юрист.

Прихований інструмент: як «викреслити» невигідні роки

У законі про пенсійне страхування є норма, про яку знають далеко не всі. Під час розрахунку пенсії можна вилучити з обрахунку до 60 місяців з найнижчими доходами поспіль, якщо це не перевищує 10% від загального стажу, пояснює Сергій Литвиненко.

Простими словами: якщо в певний період людина отримувала мало або взагалі не працювала офіційно, ці невигідні місяці можна прибрати з формули. Це підвищує середній коефіцієнт заробітку і, відповідно, підсумкову пенсію.

«Пенсіонери, які працюють, можуть звертатися за такою оптимізацією повторно. Водночас за законом ПФУ не має права зменшити вже призначену виплату, навіть якщо новий перерахунок раптом виявиться менш вигідним», — додав він.

Скільки додає відстрочка виходу на пенсію

Якщо людина після 60 років уже має потрібний стаж, але свідомо не звертається за пенсією і продовжує працювати, розмір майбутньої виплати зростає.

За кожен повний місяць відстрочки протягом перших п’яти років пенсія збільшується на 0,5%, це до 6% за рік. Якщо відстрочка триває довше п’яти років, надбавка за кожен наступний місяць зростає до 0,75 %.

На практиці це має такий вигляд:

рік відстрочки додає близько 6% до розміру пенсії;

два роки, вже приблизно 12%;

п’ять років дають орієнтовно 30% надбавки до основної суми.

«Йдеться саме про підвищення базового розміру пенсії, а не про окрему одноразову виплату», — резюмує Литвиненко.

Що може, навпаки, зменшити майбутню пенсію

Поруч зі способами збільшити виплати варто пам’ятати і про ризики. На розмір пенсії негативно впливають:

робота без офіційного оформлення;

зарплата, з якої не сплачується ЄСВ;

періоди, які не підтверджені жодними документами;

тривалі перерви без страхових внесків;

помилки в персональних даних у реєстрі ПФУ.

Що може зменшити майбутню пенсію

Недержавні фонди як додаткова подушка

Окрім державної солідарної системи, існує ще один шлях подбати про старість. Це недержавне пенсійне забезпечення та програми накопичувального страхування життя.

«Такі інструменти працюють паралельно з державною пенсією. Людина самостійно формує заощадження і згодом отримує додаткові виплати, які ніяк не залежать від перерахунків ПФУ», — йдеться у коментарі юриста.

Що зробити вже сьогодні

Литвиненко резюмує: зволікати з перевіркою пенсійних даних не варто, адже виправити помилки простіше, поки до пенсії ще є час. Алгоритм дій має такий вигляд: