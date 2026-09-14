Чи потрібно платити податки з продажу банківського золота та срібла — пояснення ДПС Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси Дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів ПДФО не оподатковується

Дохід від продажу золота, срібла та інших банківських металів не оподатковується ПДФО та військовим збором.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Банківські метали — це валютні цінності. До них, зокрема, відносяться золото, срібло, платина та метали платинової групи, доведені до найвищих проб у зливках і порошках та такі, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Податковий кодекс України передбачає, що доходи від операцій з валютними цінностями, до яких належать і банківські метали, не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи.

Нехай ваші заощадження працюють на вас. Обирайте депозит , який буде ідеальним під вас.

«Тому дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів ПДФО не оподатковується», — наголошують у ДПС.

Чи потрібно сплачувати військовий збір

Військовий збір також не сплачується.

Доходи, які відповідно до Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, звільняються й від оподаткування військовим збором, крім окремих прямо визначених Кодексом випадків.

Чи потрібно подавати декларацію

Якщо протягом року ви отримували лише дохід від продажу банківських металів, подавати через нього річну декларацію про майновий стан і доходи не потрібно.

Водночас якщо у вас виник обов’язок подати декларацію з інших підстав — наприклад, через отримання іноземних доходів або доходів від операцій з інвестиційними активами, — у такій декларації разом з іншими доходами потрібно зазначити і дохід від продажу банківських металів.

Не варто плутати банківські метали з ювелірними виробами

Ці правила стосуються саме банківських металів. ювелірні та побутові вироби із золота, срібла чи інших дорогоцінних металів не слід автоматично прирівнювати до банківських металів лише через матеріал, з якого вони виготовлені.

Отже, якщо фізична особа продала придбані у банку банківські метали, ПДФО та військовий збір з такого доходу не сплачуються, а подавати декларацію лише через такий продаж не потрібно.

Читайте також Золото зростає: слабший долар та нижча дохідність послаблюють тиск на підвищення ставки ФРС