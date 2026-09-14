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Чи потрібно платити податки з продажу банківського золота та срібла — пояснення ДПС

Особисті фінанси
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Дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів ПДФО не оподатковується
Дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів ПДФО не оподатковується
Дохід від продажу золота, срібла та інших банківських металів не оподатковується ПДФО та військовим збором.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Банківські метали — це валютні цінності. До них, зокрема, відносяться золото, срібло, платина та метали платинової групи, доведені до найвищих проб у зливках і порошках та такі, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.
Податковий кодекс України передбачає, що доходи від операцій з валютними цінностями, до яких належать і банківські метали, не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи.
«Тому дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів ПДФО не оподатковується», — наголошують у ДПС.

Чи потрібно сплачувати військовий збір

Військовий збір також не сплачується.
Доходи, які відповідно до Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, звільняються й від оподаткування військовим збором, крім окремих прямо визначених Кодексом випадків.
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Чи потрібно подавати декларацію

Якщо протягом року ви отримували лише дохід від продажу банківських металів, подавати через нього річну декларацію про майновий стан і доходи не потрібно.
Водночас якщо у вас виник обов’язок подати декларацію з інших підстав — наприклад, через отримання іноземних доходів або доходів від операцій з інвестиційними активами, — у такій декларації разом з іншими доходами потрібно зазначити і дохід від продажу банківських металів.

Не варто плутати банківські метали з ювелірними виробами

Ці правила стосуються саме банківських металів. ювелірні та побутові вироби із золота, срібла чи інших дорогоцінних металів не слід автоматично прирівнювати до банківських металів лише через матеріал, з якого вони виготовлені.
Отже, якщо фізична особа продала придбані у банку банківські метали, ПДФО та військовий збір з такого доходу не сплачуються, а подавати декларацію лише через такий продаж не потрібно.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиДПСЗолотоБанківські металиСрібло
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