Чехія ухвалила новий закон про іноземців: що зміниться для українців Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси Реєстрація громадян ЄС стане обов’язковою

Палата депутатів Чехії одноголосно схвалила новий закон про перебування іноземців. Документ передбачає цифровізацію значної частини процедур оформлення дозволів на проживання, оновлення системи обліку іноземців та розширення повноважень держави щодо скасування дозволів особам, які вчинили злочини або становлять загрозу безпеці. Наступний етап — розгляд документа Сенатом. Очікується, що основна частина закону набуде чинності 1 січня 2029 року.

Що передбачає новий закон

Одним із головних напрямів реформи стане цифровізація адміністративних і міграційних процедур для іноземців.

Новий інформаційний механізм має дати змогу подавати заяви, отримувати документи та спілкуватися з органами влади в електронному форматі. За інформацією ČTK, із 2029 року Міністерство внутрішніх справ планує створювати для іноземців спеціальні облікові записи. Через них можна буде комунікувати з адміністративними органами та подавати заяви щодо перебування.

У МВС також очікують, що нова цифрова система дасть державі змогу швидше перевіряти дотримання умов перебування та обмінюватися інформацією між відповідними державними базами даних.

Крім того, закон розширює можливості скасування дозволів на проживання для людей, які вчинили кримінальні правопорушення або становлять загрозу громадському порядку чи внутрішній безпеці.

Що це означає для українців

Для українців із тимчасовим захистом ухвалення цього законопроєкту наразі не змінює правил перебування в Чехії. Водночас важливо розрізняти різні підстави перебування в Чехії.

Для українців, які перебувають у Чехії на підставі тимчасового захисту, цей закон сам по собі правил не змінює. МВС прямо зазначає, що питання тимчасового захисту та притулку до цього законопроєкту не входять.

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Інша ситуація — в українців, які живуть у Чехії за стандартними міграційними режимами: наприклад, мають довгостроковий або постійний дозвіл на проживання, навчаються, працюють або в майбутньому переходитимуть на інший тип перебування. Для них після набрання законом чинності нова цифрова система може безпосередньо змінити спосіб подання заяв та комунікації з МВС.

Реєстрація громадян ЄС стане обов’язковою

Окремі положення стосуються громадян інших країн Європейського Союзу, які проживають у Чехії понад 90 днів.

Наразі реєстрація для них є добровільною. Новий закон передбачає зробити її обов’язковою.

Водночас обов’язкова реєстрація запрацює не одночасно з основною частиною закону. Хоча її набрання чинності очікується 1 січня 2029 року, для громадян ЄС нове правило планують запровадити лише з 2030 року. Упродовж 2029 року реєстрація ще має залишатися добровільною.

У пояснювальних документах до законопроєкту це пов’язують із необхідністю спочатку запустити нову систему та підготувати достатню кількість працівників для значного збільшення кількості реєстрацій.

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Проєкт також розширює роль так званих гарантів — наприклад, роботодавців, навчальних закладів або спортивних клубів, які підтверджують мету перебування громадян третіх країн.

Окремо змінюється система, за якою уряд може регулювати трудову та іншу міграцію з третіх країн. Йдеться про визначення країн, мети перебування та обсягів прийому іноземців.