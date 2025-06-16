Топ-3 супербюджетных телефона по цене от 2500 грн — Finance.ua
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Топ-3 супербюджетных телефона по цене от 2500 грн

Фондовый рынок
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Топ-3 супербюджетных телефона по цене от 2500 грн
Топ-3 супербюджетных телефона по цене от 2500 грн
В этом рейтинге оказались телефоны Xiaomi Redmi A5, ZTE Blade A35, Motorola Moto G04, HMD Pulse и Tecno Spark Go 1 с хорошими батареями на 5000 мАч.

Xiaomi Redmi A5

Доступный смартфон от Xiaomi располагает IPS-экраном с диагональю 6,88 дюйма и разрешением 1640×720 пикселей, частотой обновления 120 Гц. При этом его яркость составляет максимум 450 нит, и он будет слепнуть на солнце. Но от бюджетника высокого качества ждать и не приходится.
Под капотом расположен чип Unisoc T7250 с графическим ускорителем Mali-G57 MP1 и операционной системой Android 15. Основная камера состоит из 2-х датчиков на 32 Мп (широкоугольный объектив). Камера может снимать видео с разрешением максимум 1080p (30 кадров/с). Селфи-камера оборудована датчиком на 8 Мп.
Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Пластиковый корпус защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP52. Смартфон имеет WiFi 5, Bluetooth 5.2, системы навигации GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou.
  • Цена Xiaomi Redmi A5 в Украине: 3 099 — 3 942 грн.

Motorola Moto G04

Недорогой смартфон получил от разработчиков IPS LCD-экран с диагональю 6,56 дюйма, разрешением 720×1612 точек, частотой 90 Гц. Работу обеспечивают процессор Unisoc T606, операционная система Android 14, оперативная память объемом 4 ГБ и встроенная на 64 ГБ (имеется возможность расширения до 1 ТБ с помощью microSD). Основная камера имеет сенсор 16 Мп, а селфи-камера — на 5 Мп.
Аппарат также обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч. В комплект поставки входит зарядка мощностью 10 Вт, так что быстро заряжаться устройство не будет. Смартфон позволяет использовать две SIM-карты. Степень защиты его корпуса соответствует стандарту IP52, обещающему защитить от влаги, песка и пыли.
  • Цены на Moto G04: 2 949 — 3 799 грн.

ZTE Blade A35

Телефон с IPS-дисплеем, диагональ которого достигает 6,6 дюйма, а разрешение 1600×720 пикселей, подходит для простых задач. ZTE Blade A35 оснащен процессором UNISOC SC9863A, оперативной памятью на 2 или 4 ГБ и встроенной памятью на 64 ГБ (имеется возможность расширения до 256 ГБ благодаря microSD). Операционная система устарела — Android 12 Go Edition, однако вполне подойдет для гаджета с ограниченными возможностями. Основная камера получила датчики на 8 Мп, но способна снимать в режимах портрет и HDR. Селфи-камера еще скромнее, потому что имеет сенсор на 5 Мп.
Бюджетный смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, благодаря которому может работать 2 дня без подзарядки. На борту есть также 3,5-миллиметровый разъем для наушников, слоты для 2-х SIM-карт и 4G LTE-модуля, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac.
  • Цена смартфона ZTE Blade A35: 2 598 — 3 499 грн.
По материалам:
Фокус
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