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Сервис подписок создает новое взаимодействие банков с клиентами и ритейлом

Фондовый рынок
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Сервис подписок создает новое взаимодействие банков с клиентами и ритейлом
Сервис подписок создает новое взаимодействие банков с клиентами и ритейлом
Sense Bank первым на рынке Украины запустил сервис пакетов подписок. В условиях макроэкономической нестабильности и роста цен на отдельные цифровые продукты пользователи ищут прозрачность, контроль бюджета и возможность получать больше за меньшие расходы через регулярные платежи. Именно поэтому опция стала популярной в мире, и имеет все перспективы распространиться среди украинцев.
Во время выступления на конференции FinRetail, которая недавно состоялась в Киеве, Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT, розничного и платежного бизнеса, диджитализации Sense Bank рассказала о том, как банк запускал новый продукт, какие получил результаты и как планирует развивать направление пакетов подписок в дальнейшем.
По словам Инны Тютюн, модель подписки превращает банк из поставщика платежного сервиса в создателя полноценной экосистемы. Банк получает модель регулярного повторяющегося дохода вместо одноразовых комиссий, ритейлеры существенно снижают стоимость привлечения клиентов и продлевают их жизненный цикл, а потребители получают комплексную долгосрочную экономию на сервисах, которыми пользуются каждый день.
Инна Тютюн отметила: «Современный потребитель стремится к удобству и прогнозируемой ценности. Подписка — это инструмент, который разрушает психологический барьер перед повторными покупками и позволяет инвестировать в отношения с клиентом один раз, оставаясь полезным ему годами. Благодаря такой бизнес-модели образуется замкнутый круг лояльности: банк генерирует трафик, ритейлеры предоставляют эксклюзивную ценность, а клиент остается внутри комфортной экосистемы».
Разрабатывая пакет подписок для приложения Sense SuperApp, банк отказался от концепции «кота в мешке» и предложил трехуровневую линейку пакетов (Small, Medium и Full), которые клиенты могут самостоятельно конструировать, выбирая только необходимые им услуги: от транспортных и стриминговых сервисов до средств безопасности и развлечений.
Запуск пакетов подписок позволил предоставить клиентам возможность получать набор сервисов по единой цене, которая значительно выгоднее, чем покупка каждой подписки отдельно. В дальнейшем Sense Bank планирует расширение сети партнеров, персонализацию предложений и масштабирование подписного банкинга.
По материалам:
Сенс Банк
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