Китай обвалил продажи люксового гиганта: почему так

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE на этой неделе представила более подробный анализ углубления спада рынка предметов роскоши в Китае, сообщив, что продажи на материковой части страны в третьем квартале упали на двузначное число процентов. При этом группа потребителей, которые традиционно много тратят, также сократила продажи за границей.

Об этом пишет со ссылкой на Bloomberg.

Слабые расходы способствовали снижению органической выручки на 5% в сегменте Азии, за исключением Японии, едином регионе, где у гиганта класса люкс наблюдалось снижение в годовом исчислении.

Покупки китайских покупателей за рубежом сократились на несколько процентов, тогда как общий спрос улучшился в конце завершившегося 30 сентября квартала, сообщила аналитикам финансовый директор Сесиль Кабанис в ходе телефонной конференции.

Замедление экономического роста в Китае, долгое время считавшееся индикатором состояния отрасли, усугубляет сомнения в устойчивости более широкого восстановления рынка предметов роскоши и может стать тревожным сигналом для конкурентов, включая владельца Yves Saint Laurent, компанию Kering SA и Hermès International SCA, которые должны опубликовать свои финансовые результаты. Меньше года назад Китай способствовал восстановлению отрасли, но ухудшение экономических настроений снова оказывает давление на расходы в сегменте товаров класса люкс.

«Поток новостей в Китае летом был очень хороший, — сказала Кабанис. — Поэтому это действительно повлияло на позитивный настрой и создало краткосрочную сдержанную обстановку в Китае».

Спрос на предметы роскоши в Китае снижается по многим направлениям. Осторожность потребителей на фоне всеобщего экономического спада сдерживает расходы внутри страны и подталкивает некоторых покупателей к более дешевым местным брендам. В то же время недавнее ослабление фондового рынка и усиление налогообложения зарубежных активов оказывают давление на некоторых из богатейших потребителей страны.

«Всем сейчас тяжело, — сказал Жак Ройзен, соучредитель шанхайской консалтинговой компании Foresight Performance Partners. — Портфель LVMH, как крупной компании, является отраслевым индексом, и другие компании, торгующие на бирже в сегменте предметов роскоши, не смогут значительно превзойти его».

Замедление спроса в Китае контрастировало с ростом расходов американских покупателей на несколько процентов.