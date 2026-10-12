Netflix планирует сократить около 5% работников

В США компания Netflix намерена сократить около 5% работников.
Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщает Channel NewsAsia.
Netflix отказалась комментировать информацию о возможных сокращениях. В конце прошлого года в компании работало около 16 тысяч сотрудников с полной занятостью.
Предыдущий большой раунд сокращений в Netflix состоялся в 2022 году. Тогда стриминговый сервис уволил сотни работников на фоне замедления роста и потери подписчиков.
Конкуренция на рынке стриминга
Компания работает в условиях ужесточения конкуренции на рынке стриминговых сервисов, где медиакомпании консолидируются, а YouTube увеличивает долю просмотров и рекламных расходов. Netflix также расширяет деятельность за пределы подписной модели, инвестируя в рекламу, прямые трансляции и видеоигры для диверсификации источников дохода.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что стриминговая платформа Netflix подвела итоги своей деятельности за последние десять лет. За это время компания инвестировала в создание собственных фильмов и сериалов более 135 млрд долларов, что закрепило ее статус лидера на рынке развлечений.