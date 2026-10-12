0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Netflix планирует сократить около 5% работников

Фондовый рынок
137
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Предыдущий большой раунд сокращений в Netflix состоялся в 2022 году
Предыдущий большой раунд сокращений в Netflix состоялся в 2022 году
В США компания Netflix намерена сократить около 5% работников.
Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщает Channel NewsAsia.
Netflix отказалась комментировать информацию о возможных сокращениях. В конце прошлого года в компании работало около 16 тысяч сотрудников с полной занятостью.
Предыдущий большой раунд сокращений в Netflix состоялся в 2022 году. Тогда стриминговый сервис уволил сотни работников на фоне замедления роста и потери подписчиков.

Конкуренция на рынке стриминга

Компания работает в условиях ужесточения конкуренции на рынке стриминговых сервисов, где медиакомпании консолидируются, а YouTube увеличивает долю просмотров и рекламных расходов. Netflix также расширяет деятельность за пределы подписной модели, инвестируя в рекламу, прямые трансляции и видеоигры для диверсификации источников дохода.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что стриминговая платформа Netflix подвела итоги своей деятельности за последние десять лет. За это время компания инвестировала в создание собственных фильмов и сериалов более 135 млрд долларов, что закрепило ее статус лидера на рынке развлечений.
По материалам:
ua.news
Netflix
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems