SpaceX покупает портфель частот за $8 млрд для создания прямой спутниковой связи

Сумма наличного соглашения составляет около $8 млрд. Для окончательного закрытия сделки компания должна получить одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Полученный спектр низкого диапазона решает ключевую техническую проблему спутниковых сетей, ведь такой сигнал способен преодолевать значительные расстояния и проходить через плотные препятствия, такие как стены домов или дерева.
Starlink Mobile сможет работать на обычных смартфонах
Сочетание этих частот с уже имеющимися мощностями позволит Starlink Mobile предоставлять качественную связь на стандартных смартфонах без необходимости специального оборудования или наземных башен.
Этот шаг превращает спутниковую связь из вспомогательной функции для экстренных ситуаций в полноценного коммерческого соперника традиционных сотовых сетей.
На фоне этих новостей акции крупнейших американских операторов T-Mobile US, Verizon и AT&T упали на внебиржевых торгах примерно на 6%.
SpaceX получила разрешение на развертывание спутников Gen2
Параллельно регулятор одобрил заявку SpaceX на развертывание спутниковой группировки второго поколения (Gen2), что предполагает запуск 15 000 аппаратов на очень низкую околоземную орбиту.
Это обеспечит высокую пропускную способность и минимальную задержку сигнала мобильных пользователей по всему миру.