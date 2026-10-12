0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SpaceX покупает портфель частот за $8 млрд для создания прямой спутниковой связи

Фондовый рынок
2836
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
SpaceX получила разрешение на развертывание спутников Gen2
SpaceX получила разрешение на развертывание спутников Gen2
SpaceX заключила соглашение с инвестиционной фирмой Grain Management о приобретении 100% общенационального портфеля частот в диапазоне 800 МГц.
Об этом сообщает Reuters.

SpaceX потратит около $8 млрд на частоты

Сумма наличного соглашения составляет около $8 млрд. Для окончательного закрытия сделки компания должна получить одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Полученный спектр низкого диапазона решает ключевую техническую проблему спутниковых сетей, ведь такой сигнал способен преодолевать значительные расстояния и проходить через плотные препятствия, такие как стены домов или дерева.

Starlink Mobile сможет работать на обычных смартфонах

Сочетание этих частот с уже имеющимися мощностями позволит Starlink Mobile предоставлять качественную связь на стандартных смартфонах без необходимости специального оборудования или наземных башен.
Этот шаг превращает спутниковую связь из вспомогательной функции для экстренных ситуаций в полноценного коммерческого соперника традиционных сотовых сетей.
На фоне этих новостей акции крупнейших американских операторов T-Mobile US, Verizon и AT&T упали на внебиржевых торгах примерно на 6%.

SpaceX получила разрешение на развертывание спутников Gen2

Параллельно регулятор одобрил заявку SpaceX на развертывание спутниковой группировки второго поколения (Gen2), что предполагает запуск 15 000 аппаратов на очень низкую околоземную орбиту.
Это обеспечит высокую пропускную способность и минимальную задержку сигнала мобильных пользователей по всему миру.
По материалам:
Mind
SpaceX
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems