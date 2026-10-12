SpaceX покупает портфель частот за $8 млрд для создания прямой спутниковой связи

SpaceX заключила соглашение с инвестиционной фирмой Grain Management о приобретении 100% общенационального портфеля частот в диапазоне 800 МГц.

Об этом сообщает Reuters.

SpaceX потратит около $8 млрд на частоты

Сумма наличного соглашения составляет около $8 млрд. Для окончательного закрытия сделки компания должна получить одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Полученный спектр низкого диапазона решает ключевую техническую проблему спутниковых сетей, ведь такой сигнал способен преодолевать значительные расстояния и проходить через плотные препятствия, такие как стены домов или дерева.

Starlink Mobile сможет работать на обычных смартфонах

Сочетание этих частот с уже имеющимися мощностями позволит Starlink Mobile предоставлять качественную связь на стандартных смартфонах без необходимости специального оборудования или наземных башен.

Этот шаг превращает спутниковую связь из вспомогательной функции для экстренных ситуаций в полноценного коммерческого соперника традиционных сотовых сетей.

На фоне этих новостей акции крупнейших американских операторов T-Mobile US, Verizon и AT&T упали на внебиржевых торгах примерно на 6%.

SpaceX получила разрешение на развертывание спутников Gen2

Параллельно регулятор одобрил заявку SpaceX на развертывание спутниковой группировки второго поколения (Gen2), что предполагает запуск 15 000 аппаратов на очень низкую околоземную орбиту.