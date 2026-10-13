0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» — детали

Фондовый рынок
35
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» — детали
АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» — детали
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» в селе Поляница Ивано-Франковской области.
Об этом информирует пресс-служба АРМА.
АРМА готовит к управлению гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» в селе Поляница Ивано-Франковской области. Общая площадь строения составляет 2767 м².
В состав актива входят 47 номеров разных категорий, ресторан, SPA-комплекс, крытый бассейн, финская сауна, римская парная, массажные кабинеты, детская комната, коворкинг-зона, помещение для хранения горнолыжного снаряжения и паркинг. Комплекс имеет необходимые инженерные коммуникации, автономное отопление и резервное электропитание.
В здании выполнен внутренний ремонт, объект находится в пригодном для использования состоянии.
Подробная информация об активе, его характеристиках и условиях управления доступна на официальном сайте АРМА.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems