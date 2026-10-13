АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» — детали

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» в селе Поляница Ивано-Франковской области.

Об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА готовит к управлению гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» в селе Поляница Ивано-Франковской области. Общая площадь строения составляет 2767 м².

В состав актива входят 47 номеров разных категорий, ресторан, SPA-комплекс, крытый бассейн, финская сауна, римская парная, массажные кабинеты, детская комната, коворкинг-зона, помещение для хранения горнолыжного снаряжения и паркинг. Комплекс имеет необходимые инженерные коммуникации, автономное отопление и резервное электропитание.

В здании выполнен внутренний ремонт, объект находится в пригодном для использования состоянии.