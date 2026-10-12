SpaceX обвалила акции телеком-гигантов в США

SpaceX приближается к запуску мобильной связи Starlink для американских потребителей. Компания объявила о приобретении лицензий на низкочастотный спектр, а новость вызвала резкое падение акций крупнейших мобильных операторов США.

Об этом сообщает Financial Times.

После оглашения совокупная рыночная капитализация ведущих телекоммуникационных компаний страны сократилась примерно на $62 млрд.

Акции мобильных операторов упали после объявления SpaceX

В четверг SpaceX сообщила о приобретении лицензий на четный спектр шириной до 14 МГц в диапазоне 800 МГц. На фоне этой новости в пятницу акции американских мобильных операторов существенно подешевели:

Verizon Communications — на 8,7%;

AT&T — на 9,8%;

T-Mobile US — на 13,3%.

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Акции компаний, управляющих инфраструктурой мобильных сетей, выросли. Котировки Crown Castle повысились на 15,6%, American Tower — на 9,3%, а SBA Communications — на 7,3%.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск назвал сделку в соцсети X «очень большой сделкой». Акции его группы компаний, в которую входят проекты в сфере искусственного интеллекта и ракетных технологий, по итогам пятничных торгов выросли на 1,2%. Это увеличило оценку компании на $27 млрд, хотя в течение дня рост достигал 3,6%.

Как SpaceX планирует расширить Starlink

Запуск розничных услуг мобильной связи станет одним из крупнейших коммерческих расширений SpaceX с тех пор, как Starlink начал предоставлять высокоскоростной интернет в более чем 160 странах.

Еще накануне рекордного первоначального публичного размещения акций (IPO) в июне руководство компании сообщало инвесторам о намерении вывести на рынок розничный продукт Starlink. Подготовка к этому шагу началась в прошлом году, когда SpaceX согласилась заплатить $17 млрд за лицензии EchoStar.

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Ранее SpaceX уже предоставляла ограниченные услуги спутниковой связи в США, в частности позволяла операторам типа T-Mobile использовать спутники для расширения покрытия в сельской местности. Собственные частоты и выход к розничным клиентам открывают SpaceX более широкие возможности на рынке мобильной связи и уменьшают зависимость от партнеров среди телекоммуникационных компаний.

В SpaceX заявили, что после окончательного одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC) спутниковые услуги объединят с наземной сетью, которая сможет подключать устройства повсюду.

Низкочастотный спектр должен помочь сигналу Starlink Mobile обходить помехи, в частности, стены зданий. Это позволит пользоваться мобильной связью и в помещениях.